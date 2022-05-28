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政黨攻防干擾防疫？孫大千批：指揮中心只會功歌頌德

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自孫大千臉書。
圖／取自孫大千臉書。

台大小兒部主治醫師李秉穎今天表示，政黨政治的攻防，對於防疫工作的干擾，造成部分民眾及家長對於接種疫苗有疑慮，這不只會對個人的防疫造成傷害，也會對國家的防疫造成影響。對此，國民黨前立委孫大千仍在臉書質疑，李秉穎究竟是防疫專家？還是護航專家？反正千錯萬錯，都是在野黨的錯。

孫大千說，家長對於子女接種BNT兒童疫苗是極少有疑慮的，否則為什麼會有預約秒殺搶破頭的情況發生呢？反倒是莫德納疫苗因為鮮少在國外施打於孩童，所以家長的疑慮自然相對高出許多。李秉穎不敢向台灣人民說明一下，為什麼指揮中心不能夠及早採購及施打BNT兒童疫苗？

另外，為什麼BNT兒童疫苗採購數量不足？竟然異想天開的把責任推給政黨政治的攻防，有這樣子的防疫專家，也難怪指揮中心的防疫政策會如此的荒腔走板。

孫大千表示，李秉穎說「世界上大部分的國家，都比台灣更早進入流行高峰，近來才趨於平緩。」但是李秉穎為什麼不敢向台灣人民解釋一下，既然世界上大部分的國家都比台灣更早經歷疫情，為什麼防疫指揮中心沒有辦法從他國的慘痛教訓當中學得經驗，及早布局，明明有前車之鑑，卻重蹈覆轍。李秉穎身為防疫指揮中心的專家小組成員，真的對得起自己的良心嗎？

孫大千指出，台灣防疫能量不足和政治口水戰一點關係也沒有，罪魁禍首就是指揮中心的謊話連篇，怠惰無能，躺平擺爛，只會歌功頌德，轉移焦點，粉飾太平。

莫德納疫苗 李秉穎 孫大千

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