CNN：台美近期將展開深化經貿關係對話
美國有線電視新聞網（CNN）27日引述兩名台灣資深官員說法報導，台灣與美國近期將就深化貿易與經濟關係展開對話，「探索深化雙邊貿易與投資關係的具體方式」。
台灣資深官員表示，對話將聚焦在供應鏈彈性、勞工、環境和永續發展等議題，建立制度化合作。
資深官員表示，在台美雙邊完成協調與磋商後將發表正式聲明。
目前台美雙邊的主要經貿對話管道包含貿易暨投資架構協定（TIFA）、經濟繁榮夥伴對話（EPPD）以及科技貿易暨投資合作架構（TTIC），美方主談機構分別為美國貿易代表署、國務院和商務部。
CNN報導並未明確指涉特定對話，不過，美國商務部下月底將舉辦「選擇美國」（Select USA）投資高峰會，行政院政務委員鄧振中將率團與會，外交部政務次長田中光上周在立法院透露，鄧振中將在華府與美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）再次會晤。
記者就CNN報導詢問USTR，尚未取得回覆與說明。
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