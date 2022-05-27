向周玉蔻宣戰 徐巧芯申請公布密錄器影片

之前發生紅線違停爭議的台北市議員徐巧芯，連日來被爆料為員警密錄器向議長陳錦祥關說，也有議員出面指員警事後遭記兩支申誡。徐巧芯今天表示，她正式向警方申請公布19日違規停車的密錄器影片，並說可以證明自己全程語氣平和，也透露自己沒有堅持警局提供資料，是因為警方希望她給基層員警一個機會。

徐巧芯晚間在臉書表示，她向爆料她關說議長的媒體人周玉蔻宣戰。指她19日第一時間就詢問警察局是否能夠公開密錄器，但警方回覆若公開此影片，將涉及到員警瀆職問題，那是重罪，公布以後恐怕該員警未來升遷無望，希望她給基層員警一個機會。

徐巧芯說，她無意追殺員警，只求澄清事實，這件事她也有責任，於是同意警局出面說明就好。既然第一時間已經清楚說明，警方也判定不需要公開密錄器，又有員警未來生涯發展的請求，她就沒有再堅持警局提供任何資料，外界的壓力與委屈她自己吞，當作違規停車事件的一個教訓，另外她身為當事人又是台北市議員，尊重市府公權力的裁決，以及支持依法行政。「該罰的、該道歉的，我全部接受，單純的違規停車本無公布密錄器與否的問題」。

徐巧芯說，但連日以來的抹黑並未停歇，例如周玉蔻一直試圖把白布染成黑的，不斷透過各式管道施壓警方要求公開，給了極大的壓力，包括將公務人員當成節目的道具，不斷騷擾、公然聲稱自己要去找內政部長「告狀」，擺明特權施壓還得意揚揚。

徐巧芯說，周玉蔻近日不斷傳簡訊騷擾、恐嚇台北市政府的員工。「我不可能對這種惡質的媒體文化低頭」，因此主動向警察局調閱相關影片，證明了19、20日她接受媒體訪問時句句屬實，反而這幾天窮追猛打的各式言論，根本是腦補出來的一場鬧劇。

徐巧芯說，實際上她和警員對話的語氣不只是平和，認識她的人都知道口氣比她平常講話還要更溫和，就是在跟公務人員溝通時不希望造成壓力，「因此周玉蔻等人以為我會氣牙牙的兇員警根本是白日夢做太多」。

徐巧芯說，若真的為了施壓不給開單，那麼員警屢次退還身分證給她，她只要收下離開便達成目的。但反而她多次不接受員警退還身分證，因此才會說「沒關係我們回去再講」，意思是尊重員警的執法權力，應該是對方先開單，若有問題她再按一般管道申訴即可，離開後她也不曾找過分局詢問過此事，這點所長第一時間已經說明，且三年多來擔任議員也不曾關心過任何交通罰單，足以證明他個人「開了等於白開」的過往經驗純粹是對她的偏見。

徐巧芯說，她不知道員警開過哪個議員的單後來被取消，但絕對不是她。整個過程按照前後語意脈絡很清楚，從頭到尾是想了解執勤規定為何，並非對他施壓，如果要施壓不想被開單早就達到目的，何必多此一舉？只是這段話如今成為變成後續被爆料、抹黑的工具，令人遺憾。

徐巧芯說，她也是看了密錄器才發現員警一開始掃描她的車牌的時候就知道是她，不僅唸出她的姓名還透露出興沖沖的語氣，讓她實在很懷疑整個過程，包括後續說謊欺騙上司、找疑似網軍的朋友爆料，後續網軍一條龍，再搭配周玉蔻節目的追殺大戲，這一連串到底是巧合還是刻意為之的一場局。總之對於抹黑她「不讓員警開單」的爆料人是一定會告的，若是側翼粉絲團版主她也一定會揪出來。