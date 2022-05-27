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台灣日本關係協會邱義仁請辭 蘇嘉全接任新會長

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立法院前院長蘇嘉全接任台灣日本關係協會新任會長。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長蘇嘉全接任台灣日本關係協會新任會長。圖／聯合報系資料照片

台灣日本關係協會今在網站宣布表示，協會於5月27日上午召開理監事聯席會議暨會員大會，會中通過前任會長邱義仁請辭案，且一致推舉推舉立法院前院長蘇嘉全接任新任會長。

台日協會聲明中也指出，蘇嘉全於交接時表示，過去在立法院長任內，大力推動國會外交，其中特別重視與日本國會之間的交流，不僅曾親自率團訪問日本，更擔任當時台日國會議員聯誼會的會長，目的就是想要向日本傳遞一個訊息，那就是臺灣的立法院不分朝野黨派，都對台日關係非常重視。

蘇嘉全也表示，經營台日關係，就好比果農經營果園，只要不斷耕耘與灌溉，等到時機成熟，就能收穫最甜美的果實，未來他將會以最大的熱忱，努力強化台日交流的深度與廣度，讓台日關係更上層樓。

立法院前院長蘇嘉全（執麥克風者）接任台灣日本關係協會新任會長。圖／取自台灣日本關係協會網站
立法院前院長蘇嘉全（執麥克風者）接任台灣日本關係協會新任會長。圖／取自台灣日本關係協會網站

日本 台日關係 立法院

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