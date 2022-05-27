轉型正義新階段 蘇貞昌：全力彌補當年國家錯誤

促轉會月底將落幕，今天向行政院遞交高達177萬字的任務總結報告。行政院長蘇貞昌表示，總結報告記錄轉型正義各方面的實踐，但這非結束，而是轉型正義新階段的開始，未來他會督率全體公務員全力彌補、矯正與還原當年的國家錯誤。

蘇貞昌指出，解嚴35年了，台灣人從威權走到民主和等不容易，這中間多少血淚，經過一代又一代人的努力，台灣人打破戒嚴、打開民主大門。促轉會總結報告記錄促轉會4年來轉型正義的各種實踐，內容包含徵集政治檔案、還原歷史真相、處置威權象徵、保留不義遺址、受難者賠償與沒收財產返還，以及從國家暴力傷害療癒到信任重建等。

蘇貞昌也說，促轉會解編，這非轉型正義的結束，而是新階段的開始，行政院成立人權及轉型正義處、推動轉型正義會報，6部會也將承接促轉會的業務。

促轉會代理主委葉虹靈表示，提出任務總結報告是要讓人們不能輕易否認歷史，也要提醒社會曾經有這麼多人受到國家的傷害，有些人還在受苦；總結報告也不是要功過並陳，而是要告訴大家，有人真的做錯，連當時的法律都沒有遵守、視憲法於無物。

葉虹靈指出，總結報告是要告訴大家壓迫體制是怎麼回事，當年國民黨相關組織如何協力，讓政治受難者失去生命與青春，也要讓政府機關自我警惕，當權力沒有節制時，將危及多少民眾的性命。

葉虹靈說，促轉會完成任務即將交棒，在總結報告中，紀載了超過2萬名受害者紀錄，也針對開放政治檔案、平復國家不法、處置威權象徵、中正紀念堂轉型、保存不義遺址、政治暴力創傷療育及平復、轉型正義教育，皆擬具法制跟政策建議，未來轉型正義的龐大工程不會停止，將一棒接一棒繼續努力。