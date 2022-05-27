促轉會遞交總結報告 蘇貞昌：願為當年國家錯盡力彌補
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，由促轉會代理主委葉虹靈與四位代表委員，一同將177萬字的總結報告遞交給行政院長蘇貞昌。蘇貞昌致詞時表示，177萬字報告為促轉會四年來的努力，自己願意承擔責任，也願率全體公務員為當年國家的錯，盡全力彌補與矯正，並向受難者家屬表達最大懺悔與敬意。
促轉會代理主委葉虹靈則說，促轉會提出的任務總結報告，正是要讓人們不能輕易地否認歷史，並提醒社會我們身邊曾經有這麼多人受到傷害，我們要多做一點什麼，這是我們身為共同體的責任。
促轉會依法將在本月底解散，未來各工作事項將交由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部及衛福部承接，行政院並將成立「人權及轉型正義處」，繼續統籌推動轉型正義相關任務與議題。
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