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促轉會遞交總結報告 蘇貞昌：願為當年國家錯盡力彌補

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，行政院長蘇貞昌表示，177萬字報告為促轉會四年來的努力，自己願意承擔責任，也願率全體公務員為當年國家的錯，盡全力彌補與矯正，並向受難者家屬表達最大懺悔與敬意。記者余承翰／攝影
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，行政院長蘇貞昌表示，177萬字報告為促轉會四年來的努力，自己願意承擔責任，也願率全體公務員為當年國家的錯，盡全力彌補與矯正，並向受難者家屬表達最大懺悔與敬意。記者余承翰／攝影

行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，由促轉會代理主委葉虹靈與四位代表委員，一同將177萬字的總結報告遞交給行政院長蘇貞昌。蘇貞昌致詞時表示，177萬字報告為促轉會四年來的努力，自己願意承擔責任，也願率全體公務員為當年國家的錯，盡全力彌補與矯正，並向受難者家屬表達最大懺悔與敬意。

促轉會代理主委葉虹靈則說，促轉會提出的任務總結報告，正是要讓人們不能輕易地否認歷史，並提醒社會我們身邊曾經有這麼多人受到傷害，我們要多做一點什麼，這是我們身為共同體的責任。

促轉會依法將在本月底解散，未來各工作事項將交由國發會、內政部、文化部、法務部、教育部及衛福部承接，行政院並將成立「人權及轉型正義處」，繼續統籌推動轉型正義相關任務與議題。

促進轉型正義委員會將於本月底任期屆滿退場，促轉會代理主委葉虹靈（右三）與四位代表委員今天一同遞交177萬字的總結報告給行政院長蘇貞昌（左三）。記者余承翰／攝影
促進轉型正義委員會將於本月底任期屆滿退場，促轉會代理主委葉虹靈（右三）與四位代表委員今天一同遞交177萬字的總結報告給行政院長蘇貞昌（左三）。記者余承翰／攝影
促進轉型正義委員會將於本月底任期屆滿退場，行政院長蘇貞昌（前左六）與促轉會代理主委葉虹靈（前右五）及出席來賓一同在促轉會任務總結報告遞交儀式後合影。記者余承翰／攝影
促進轉型正義委員會將於本月底任期屆滿退場，行政院長蘇貞昌（前左六）與促轉會代理主委葉虹靈（前右五）及出席來賓一同在促轉會任務總結報告遞交儀式後合影。記者余承翰／攝影
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，促轉會代理主委葉虹靈表示，促轉會提出的任務總結報告，正是要讓人們不能輕易地否認歷史，並提醒社會我們身邊曾經有這麼多人受到傷害，我們要多做一點什麼，這是我們身為共同體的責任。記者余承翰／攝影
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，促轉會代理主委葉虹靈表示，促轉會提出的任務總結報告，正是要讓人們不能輕易地否認歷史，並提醒社會我們身邊曾經有這麼多人受到傷害，我們要多做一點什麼，這是我們身為共同體的責任。記者余承翰／攝影
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，行政院長蘇貞昌表示，177萬字報告為促轉會四年來的努力，自己願意承擔責任，也願率全體公務員為當年國家的錯，盡全力彌補與矯正，並向受難者家屬表達最大懺悔與敬意。記者余承翰／攝影
行政院今天舉行促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式，行政院長蘇貞昌表示，177萬字報告為促轉會四年來的努力，自己願意承擔責任，也願率全體公務員為當年國家的錯，盡全力彌補與矯正，並向受難者家屬表達最大懺悔與敬意。記者余承翰／攝影

促轉會 行政院 轉型正義

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