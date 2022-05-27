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柯文哲媽媽跌倒住加護病房 高虹安、郭台銘送花慰問

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘（左）過去曾親送月餅給柯爸爸（右）柯媽媽（中）。圖／聯合報系資料照
鴻海集團創辦人郭台銘（左）過去曾親送月餅給柯爸爸（右）柯媽媽（中）。圖／聯合報系資料照

台北市長柯文哲確診隔離中，今天傳出他兒子因染疫昏倒，連柯文哲媽媽何瑞英日前也傳出跌倒送醫的消息。據悉，住竹市的柯媽媽21日在住處跌倒，因臉部著地緊急送醫，還住進加護病房，立委高虹安、鴻海創辦人郭台銘都送花慰問，柯媽近日已返家休養。

柯媽21日下午在家門口突然跌倒，由於是臉朝下趴倒在地，臉部大面積瘀青，當時柯爸與柯家友人在場，緊急送往台大醫院新竹分院救治，因柯媽年紀大，醫師評估先讓住進加護病房，觀察幾天後狀況穩定，先轉往普通病房休養，25日出院返家。

記者下午致電到柯爸柯媽家詢問，柯家友人說，柯媽媽已經在睡覺，目前狀況良好，慢慢復原中，瘀青也在慢慢消，並表示柯媽媽愛漂亮，臉部受傷瘀青，難免鬱悶，希望大家先不要來找她，讓柯媽媽先好好休息一陣子。

柯家友人也說，還好柯媽媽只有臉部受傷，腦部經檢查後無礙，柯文哲市長這陣子因忙於疫情等公務，許久沒回家，在柯媽媽25日出院那天有透過視訊關心柯媽狀況。

柯文哲 台北市長 郭台銘 高虹安

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