快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

染疫率6%「與境外差不多」 陳時中曝放寬邊境政策時間

新北發布紓困方案 房屋及牌照稅等八項費用減收

布林肯批中國挑釁 民進黨：美國高度關切中國對台打壓

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
布林肯批中國挑釁，民進黨表示，美國高度關切中國對台打壓。圖／聯合報系資料照
布林肯批中國挑釁，民進黨表示，美國高度關切中國對台打壓。圖／聯合報系資料照

美國國務卿布林肯今天表示，美國對台政策不變，並譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。民進黨發言人謝佩芬今表示，民進黨感謝美國政府再次重申對台灣的安全承諾，以及對台灣參與國際事務的支持。從布林肯的發言可見，美國高度關切中國對台灣在國際上的各種打壓。

布林肯美東時間26日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說中表示，美國政策沒有改變，改變的是北京不斷試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止台灣參與國際組織，共機更幾乎每天在台灣週邊活動，還有越來越挑釁的言論；這些言行嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

謝佩芬表示，近來美國行政、立法部門多次對台灣海峽的安全穩定與台灣的國際參與表達高度關切，包括美國總統拜登、國務卿布林肯，以及美國不分黨派的參、眾議員，都有堅定表態。甚至，世界各國也因為明顯感受到中國政府不斷試圖改變台海穩定與打壓台灣國際參與的行徑，而給予台灣前所未見的強勁支持，此由今年有71國、逾3700名政要、議員及國際友人皆支持台灣參加世界衛生大會，可見一斑。

謝佩芬指出，民進黨感謝美國政府對於台海安全及台灣參與國際組織的高度重視，面對中國不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，台灣會持續與美國及各理念相近國家緊密合作，務必讓共同堅持的自由、民主、人權價值觀，不受威權國家的打壓。

美國 布林肯 民進黨

延伸閱讀

美國對北京新戰略 陸媒：高度警惕這三點

回應美國務卿布林肯重申對台政策不變 民進黨表感謝

布林肯談台灣關係法 學者關注罕提護台條款

中國學者看布林肯演講：調動全球力量與中國競爭

相關新聞

柯文哲媽媽跌倒住加護病房 高虹安、郭台銘送花慰問

台北市長柯文哲確診隔離中，今天傳出他兒子因染疫昏倒，連柯文哲媽媽何瑞英日前也傳出跌倒送醫的消息。據悉，住竹市的柯媽媽21...

布林肯批中國挑釁 民進黨：美國高度關切中國對台打壓

美國國務卿布林肯今天表示，美國對台政策不變，並譴責中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑。民進黨發言人謝佩芬今表示，...

民進黨勿當豬隊友 國民黨：應給執政者正確的人民心聲

針對民進黨呼籲減少政治操作，國民黨今天表示，民進黨應該扮演執政團隊與人民之間的橋樑，反映民意訴求，讓執政者做出符合人民需...

學者：美中在玩「膽小鬼遊戲」 拜登沒失言但台灣得更小心

賽局理論（Game Theory）中有一個重要的賽局模型「膽小鬼遊戲」（Game of Chicken，又稱懦夫博弈），以2輛車同時高速相向對撞，在相撞前的最後時刻，誰先動方向盤，誰就是膽小鬼、輸了。放在中國大陸與美國對抗的大架構下，《紐約時報》曾在2018年底刊出專論，提醒中、美在南海地區的軍艦較量是在玩「膽小鬼遊戲」，警示有變成實際衝突風險。

蔡政府大撒幣 是在紓困還是為選舉鋪路？

行政院拍板新一波振興，院會昨天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，總經費為345.6億元，口號更是喊得響亮—「助產業、護勞工、減負擔、穩金流」，估計有89萬人受惠。沒有人不歡迎天上撒下來的鈔票，雖然明知道這些也都是納稅人的錢。

備戰百里侯／不讓疫情擊垮選情 民進黨鋪陳「後疫情時代」動作頻頻

國民黨5月18日突襲出招提名行政院前院長張善政參選桃園市長，25日提名立委蔣萬安參選台北市長，藍營北北桃已掀牌，相較於國民黨積極部署，民進黨仍維持「防疫優先、選舉不急」的基調。防疫成了民進黨啟動選戰模式的「關鍵密碼」，雖然本土疫情目前仍處於高原期，但其實府院黨過去一段時間，已悄悄開始為「後疫情時代」超前部署。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。