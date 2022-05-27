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民進黨勿當豬隊友 國民黨：應給執政者正確的人民心聲

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨表示，民進黨的作為只會讓經營困難、生計受迫的業者或百姓更加心寒。記者侯永全／攝影
國民黨表示，民進黨的作為只會讓經營困難、生計受迫的業者或百姓更加心寒。記者侯永全／攝影

針對民進黨呼籲減少政治操作，國民黨今天表示，民進黨應該扮演執政團隊與人民之間的橋樑，反映民意訴求，讓執政者做出符合人民需求的決策，不是為了掩飾當權者的政策失當，刻意壓制人民的心聲，將社會高漲的不滿情緒當成「政治操作」。若民進黨持續扮演「豬隊友」，讓執政者無法聽到正確的民意反映，只會引爆更大民怨。

國民黨表示，受到衝擊第一線的觀光、餐飲、服飾、商圈等業者苦撐經營，因已瀕臨生計、生活、生存的危難關頭，才親上火線向政府大聲疾呼「紓困要及時、到位」的訴求，民進黨不僅沒有向當權者反映真實的社會現況，還急著「粉飾太平」，為行政團隊草率提出、卻未符合業者紓困需求的「因應疫情新一波振興作為」擦脂抹粉。

國民黨表示，民進黨的作為只會讓經營困難、生計受迫的業者或百姓更加心寒。若政府做得好，就沒有唱衰的空間，執政黨部分立委日前才開聯合記者會，呼籲中央政府加速紓困，人民才有感。難道執政黨的立委也在唱衰政府？唱衰政府紓困不夠快？唱衰政府的紓困讓人民無感嗎？

國民黨指出，民進黨中央已經離人民越來越遠，執政黨立委都還知道要反映民意，但民進黨中央只剩下政治鬥爭、抹黑在野黨的功能，對於人民的心聲卻置若罔聞，不知苦民所苦的執政黨，只會讓人民更加心痛。

國民黨表示，疫情當前，商家受創嚴重，全力協助業者渡過難關才是執政者的當務之急。民進黨若只忙著「粉飾太平」、「擦脂抹粉」，不知反映真實民瘼，只會讓當權者加速腐敗。請民進黨放下選舉思維，多放心思在百姓疾苦上，才是真正的人民之福。

民進黨 國民黨 疫情

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