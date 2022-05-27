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民進黨：籲國民黨減少政治操作 朝野同心度過疫情難關

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，籲國民黨減少政治操作，朝野同心度過疫情難關。本報系資料照
民進黨表示，籲國民黨減少政治操作，朝野同心度過疫情難關。本報系資料照

國民黨今天針對振興相關政策進行提出建言。民進黨發言人謝子涵表示，過去兩年政府推出的振興方案，帶動內需回升，零售業更是創下單月新高，因此今年繼續加碼實施，針對餐飲、服務、運輸、觀光等產業，推出總計345.6億元振興案，並減收101.5億租金、吸收31.2億稅金，透過「助產業/護勞工」、「減負擔」、「穩金流」三大面向，提供民眾必要的支持。

謝子涵指出，疫情兩年多以來，每當政府提出任何政策措施，國民黨就急著想要唱衰政府與政治操作，中央政府過去推出的三倍券、五倍券帶來的成效，也帶動各縣市政府，不分政黨都持續往上加碼，也成功刺激當地觀光、消費成長。

謝子涵說，特別預算用在採購疫苗等防疫物資，以及補助辛苦的醫護、防疫人員上；在防疫團隊的努力下，讓台灣前兩年的防疫成果備受國際肯定，經濟成長更創下11年新高、出口也創下歷史新高。

謝子涵表示，2020年的振興方案使餐飲、零售業營業額顯著回溫，均從2到6月的負成長，自7月起轉為正成長，實施減班休息人數則由6月底的3萬1816人，大幅降低至12月底的6463人。

謝子涵進一步表示，2021年的振興更明顯帶動內需回溫，餐飲業去年10月起中止連續5個月的負成長，零售業更於去年10月、11月及今年1月創下歷年單月新高，減班休息人數亦由去年8月的5萬8731人，大幅降至今年1月的1萬1247人。

謝子涵指出，對於任何疫情帶來的問題，政府都很清楚也會極力協助，也會傾聽民眾的心聲，隨時進行政策調整，無論是防疫措施或振興經濟，政府都很努力在處理，「做實事、不噴口水」，呼籲朝野同心，與全民齊心協力度過疫情難關。

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