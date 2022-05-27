美重申一中政策不變 張其祿：蔡政府外交空有面子沒裡子

美國國務卿布林肯昨發表拜登政府中國政策，強調「一中政策」並未改變。民眾黨立委張其祿今表示，蔡政府在外交工作上，應「少大內宣、多務實」，善用目前友我國際情勢，獲得最具實益的外交成效及國際參與。

他說，從近年邦交國縮減及國際組織參與未見有效進程，「顯示我們空有面子卻無裡子，甚至實體外交、國際經貿合作上更是挫敗連連」。

張其祿指出，雖然美國總統拜登前幾日表示「若中國大陸犯台、美國將軍事防衛台灣」，但實際上依昨日布林肯之回應，美國的對台及對中政策仍是「打回原形」，最終仍是回到「信守一個中國承諾」、美中3公報、6大保證及「台灣關係法」之軌道上。

張其祿表示，在國際現實下，美中之間仍然存在著既競爭又必須合作的關係，且在美中對抗的關係中，又有著一定程度的衝突管理，以避免區域或事件之衝突會擴大和演變爲全面及全球性的危機。因此，即使此刻我國與美國關係號稱史上最佳，但是美方對我國的支持仍是有所節制，以避免踰越美中間的紅線及造成誤判與衝突。

張其祿說，雖然當前國際抗中和抗俄之情勢對我國有利，也凸顯台灣在國際戰略地位上的重要性，但是政府切勿只將這樣的情勢操作成出口轉內銷，對國人進行台灣國際地位提升的大內宣。從近年邦交國縮減至14國，CPTPP、RCEP、WHO乃至此次IPEF的參與都未見有效進程，「顯示我們空有面子卻無裡子，甚至實體外交含國際經貿合作上更是挫敗連連」。

張其祿舉例，近期美國商務部長雷蒙多擔心美國有70%最精密晶片從台灣購買，強調晶片是保障美國人安全所需，必須在美國本土製造不能只靠朋友支持，顯示即使台美關係再好，面對潛在衝突對半導體產業的影響，美國也無法「將雞蛋持續放在同一籃子中」，後續也將影響台灣在亞太區域局勢及產業鏈之發展，我國政府必須引以為鑑，檢討反思。