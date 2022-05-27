快訊

評／強尼戴普告前妻狗血劇 安柏是被獵殺的「女巫」嗎？

長榮弟弟派徵委託書先練兵？ 揪娜路彎老董決戰長榮鋼

柯文哲兒子確診盜汗發冷不只送急診 數度欲倒急召119

美重申一中政策不變 張其祿：蔡政府外交空有面子沒裡子

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿說，從近年邦交國縮減及國際組織參與未見有效進程，「顯示我們空有面子卻無裡子，甚至實體外交、國際經貿合作上更是挫敗連連」。圖／張其祿辦公室提供
民眾黨立委張其祿說，從近年邦交國縮減及國際組織參與未見有效進程，「顯示我們空有面子卻無裡子，甚至實體外交、國際經貿合作上更是挫敗連連」。圖／張其祿辦公室提供

美國國務卿布林肯昨發表拜登政府中國政策，強調「一中政策」並未改變。民眾黨立委張其祿今表示，蔡政府在外交工作上，應「少大內宣、多務實」，善用目前友我國際情勢，獲得最具實益的外交成效及國際參與。

他說，從近年邦交國縮減及國際組織參與未見有效進程，「顯示我們空有面子卻無裡子，甚至實體外交、國際經貿合作上更是挫敗連連」。

張其祿指出，雖然美國總統拜登前幾日表示「若中國大陸犯台、美國將軍事防衛台灣」，但實際上依昨日布林肯之回應，美國的對台及對中政策仍是「打回原形」，最終仍是回到「信守一個中國承諾」、美中3公報、6大保證及「台灣關係法」之軌道上。

張其祿表示，在國際現實下，美中之間仍然存在著既競爭又必須合作的關係，且在美中對抗的關係中，又有著一定程度的衝突管理，以避免區域或事件之衝突會擴大和演變爲全面及全球性的危機。因此，即使此刻我國與美國關係號稱史上最佳，但是美方對我國的支持仍是有所節制，以避免踰越美中間的紅線及造成誤判與衝突。

張其祿說，雖然當前國際抗中和抗俄之情勢對我國有利，也凸顯台灣在國際戰略地位上的重要性，但是政府切勿只將這樣的情勢操作成出口轉內銷，對國人進行台灣國際地位提升的大內宣。從近年邦交國縮減至14國，CPTPP、RCEP、WHO乃至此次IPEF的參與都未見有效進程，「顯示我們空有面子卻無裡子，甚至實體外交含國際經貿合作上更是挫敗連連」。

張其祿舉例，近期美國商務部長雷蒙多擔心美國有70%最精密晶片從台灣購買，強調晶片是保障美國人安全所需，必須在美國本土製造不能只靠朋友支持，顯示即使台美關係再好，面對潛在衝突對半導體產業的影響，美國也無法「將雞蛋持續放在同一籃子中」，後續也將影響台灣在亞太區域局勢及產業鏈之發展，我國政府必須引以為鑑，檢討反思。

美國 張其祿 拜登 一中政策

延伸閱讀

布林肯重申不支持台獨 外交部：美方事前向我詳細簡報

拜登保台說 安倍：非失言

觀察站／勝過中國基調 美將嵌入國際

布林肯：美國結合盟友 強力與北京競爭

相關新聞

0至6歲免費領5劑快篩試劑 指揮中心：6月限期領取

行政院長蘇貞昌今上午到新北市板橋區視察藥局的防疫工作流程規劃，並宣布0至6歲孩童可領5劑免費快篩試劑。指揮中心今中午發布...

美重申一中政策不變 張其祿:蔡政府外交空有面子沒裡子

美國國務卿布林肯昨發表拜登政府中國政策，強調「一中政策」並未改變。民眾黨立委張其祿今表示，蔡政府在外交工作上，應「少大內...

被形容是馬英九「2.0」 蔣萬安：我就是我

國民黨徵召立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安上午拜會前總統馬英九，會前媒體問到民進黨指他是「馬英九2.0」時，蔣萬安表示「我...

【專家之眼】台灣的法院是總統開的 不信？德國的鏡子

國民黨前要員許水德曾說過一句驚世名言：「法院是國民黨開的」。其實，他這句話並不準確，準確的說，法院是總統開的，總統說一，...

影／蘇貞昌視察 遭民眾黨開嗆 「父母痛苦看到了嗎」

行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中今天上午與藥師公會一起視察藥局的防疫作業流程，當蘇貞昌離開時，民眾黨新莊議員參選人陳世軒突...

照片看歷史／台大醫院1968年完成國內首例腎臟移植

1968年5月27日，由台大醫院18位醫護人員組成的一個手術小組，完成我國首例的腎臟移植手術。 接受腎臟移植的病人吳祥振，是捐出右腎吳長早的愛子。吳祥振原來的兩顆腎臟均因病不能發生作用，已被醫生切除，手術後，父子都平安。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。