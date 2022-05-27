快訊

評／強尼戴普告前妻狗血劇 安柏是被獵殺的「女巫」嗎？

長榮弟弟派徵委託書先練兵？ 揪娜路彎老董決戰長榮鋼

柯文哲兒子確診盜汗發冷不只送急診 數度欲倒急召119

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘇貞昌視察 遭民眾黨開嗆 「父母痛苦看到了嗎」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蘇貞昌上午至新北市藥局視察。記者葉信菉／攝影
蘇貞昌上午至新北市藥局視察。記者葉信菉／攝影

行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中今天上午與藥師公會一起視察藥局的防疫作業流程，當蘇貞昌離開時，民眾黨新莊議員參選人陳世軒突然跳出來高喊「新北市的孩子染疫死亡，院長你看到了嗎！」嚇壞現場維安人員。

陳世軒現場高喊「父母在哭泣、兒童染疫，院長看到嗎」看蘇貞昌頭也不回直接上車離開，陳世軒也立即遭現場維安人員架開。

陳世軒表示，新北市小朋友染疫死掉，新莊區小朋友也發生相同狀況，中央政府都沒看到，中央的疫苗政策延遲，全民要與病毒共存後才處理兒童疫苗，蘇貞昌也是爺爺要將心比心，新北兒童死亡看到了嗎？父母淌血看到嗎？現在到藥局走一圈是為什麼，能有任何幫助嗎？

他說，疫情時候雙北市長都在防疫，中央卻沒有作為、互踢皮球，新北市長侯友宜是最熟悉新北疫情狀況的人，他現在在議會備詢，蘇貞昌要視察新北市應該與侯友宜一起才能了解現況，不是來藥局看一眼就知道防疫的辛苦。

陳世軒表示，蔡英文總統曾說政府聽不到就大聲一點、再聽不到就拍桌子 ，但現場沒有桌子只能大聲怒吼，讓蘇貞昌聽到人民聲音，讓蘇貞昌聽到全台灣所有人民、父母在滴血，希望中央能重視。

陳世軒（右）突然跳出來高喊「新北市的孩子染疫死亡，院長你看到了嗎！」嚇壞現場維安人員。記者李定宇／攝影
陳世軒（右）突然跳出來高喊「新北市的孩子染疫死亡，院長你看到了嗎！」嚇壞現場維安人員。記者李定宇／攝影

新北市長 蘇貞昌 民眾黨

延伸閱讀

蘇貞昌加碼宣布 0至6歲免費領5劑快篩試劑

蘇貞昌視察板橋藥局防疫 侯友宜：能到第一線是好事

曾徵詢徐國勇選新北？蘇貞昌：徐國勇是好人才

蘇揆：中低收入戶、長照機構每人3劑快篩劑 80萬人受惠

相關新聞

被形容是馬英九「2.0」 蔣萬安：我就是我

國民黨徵召立委蔣萬安參選台北市長，蔣萬安上午拜會前總統馬英九，會前媒體問到民進黨指他是「馬英九2.0」時，蔣萬安表示「我...

【專家之眼】台灣的法院是總統開的 不信？德國的鏡子

國民黨前要員許水德曾說過一句驚世名言：「法院是國民黨開的」。其實，他這句話並不準確，準確的說，法院是總統開的，總統說一，...

影／蘇貞昌視察 遭民眾黨開嗆 「父母痛苦看到了嗎」

行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中今天上午與藥師公會一起視察藥局的防疫作業流程，當蘇貞昌離開時，民眾黨新莊議員參選人陳世軒突...

照片看歷史／台大醫院1968年完成國內首例腎臟移植

1968年5月27日，由台大醫院18位醫護人員組成的一個手術小組，完成我國首例的腎臟移植手術。 接受腎臟移植的病人吳祥振，是捐出右腎吳長早的愛子。吳祥振原來的兩顆腎臟均因病不能發生作用，已被醫生切除，手術後，父子都平安。

兩岸論述 蔣萬安：堅持主權 認清分治事實

獲國民黨提名參選台北市長的立委蔣萬安，今上午前往拜會前總統馬英九請益。針對未來的兩岸論述及對雙城論壇看法，蔣萬安受訪表示...

美一中政策未變 趙天麟：態度與戰術上日趨清晰及強硬

美國總統拜登日前出訪日本時拋出「武力護台」說，引發各界議論，但他隔天表示，不代表美國的「一中政策」有任何改變，美國國務卿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。