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影／蘇貞昌視察 遭民眾黨開嗆 「父母痛苦看到了嗎」
行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中今天上午與藥師公會一起視察藥局的防疫作業流程，當蘇貞昌離開時，民眾黨新莊議員參選人陳世軒突然跳出來高喊「新北市的孩子染疫死亡，院長你看到了嗎！」嚇壞現場維安人員。
陳世軒現場高喊「父母在哭泣、兒童染疫，院長看到嗎」看蘇貞昌頭也不回直接上車離開，陳世軒也立即遭現場維安人員架開。
陳世軒表示，新北市小朋友染疫死掉，新莊區小朋友也發生相同狀況，中央政府都沒看到，中央的疫苗政策延遲，全民要與病毒共存後才處理兒童疫苗，蘇貞昌也是爺爺要將心比心，新北兒童死亡看到了嗎？父母淌血看到嗎？現在到藥局走一圈是為什麼，能有任何幫助嗎？
他說，疫情時候雙北市長都在防疫，中央卻沒有作為、互踢皮球，新北市長侯友宜是最熟悉新北疫情狀況的人，他現在在議會備詢，蘇貞昌要視察新北市應該與侯友宜一起才能了解現況，不是來藥局看一眼就知道防疫的辛苦。
陳世軒表示，蔡英文總統曾說政府聽不到就大聲一點、再聽不到就拍桌子 ，但現場沒有桌子只能大聲怒吼，讓蘇貞昌聽到人民聲音，讓蘇貞昌聽到全台灣所有人民、父母在滴血，希望中央能重視。
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