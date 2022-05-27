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兩岸論述 蔣萬安：堅持主權 認清分治事實

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午前往拜會前總統馬英九請益。圖／取自udn tv
國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午前往拜會前總統馬英九請益。圖／取自udn tv

獲國民黨提名參選台北市長的立委蔣萬安，今上午前往拜會前總統馬英九請益。針對未來的兩岸論述及對雙城論壇看法，蔣萬安受訪表示，回到堅持中華民國主權，認清分治事實，作為對岸交流共同的基礎。雙城論壇舉辦的前提，是中共不再擾台、對台釋出善意，雙方地位對等才有舉辦意義。

蔣萬安表示，今天不只是拜會馬總統，更是拜會馬市長，城市發展是延續性的，經由過去經驗累積，才能讓台北市在既有基礎下永續發展。

蔣萬安指出，馬英九在市長任內，為台北市永續發展、宜居及國際化都奠下很好基礎，聽障奧運、花博，都是在他任內積極爭取，才有舉辦世大運的契機。還有汙水下水道接管率、一區一運動中心都是大家耳熟能詳，到現在市民都非常有感。

蔣萬安說，包括垃圾費隨袋徵收，獲得2001年亞洲廢棄物管理傑出獎，也是現在中央在各縣市推動的政策。他今天來向馬英九請益拜會，就過去豐富市政及治理經驗請教。

至於民進黨指他是「馬英九2.0」，蔣萬安說，「我就是我，我就是蔣萬安」，未來他也會繼續向幾位城市治理經驗豐富的前輩一一請益拜會。

媒體詢問，台北市長的兩岸政策論述動見觀瞻，包括未來台北上海共同舉辦的雙城論壇。蔣萬安說，雙城論壇舉辦的前提，就是中共不再擾台，對台釋出善意，雙方地位對等才有舉辦意義。對於國際城市之間的其他交流，擷取經驗也非常重要，未來他會擴大舉辦國際城市交流論壇。

至於兩岸論述，蔣萬安說，回到堅持中華民國主權，認清分治事實，作為對岸交流共同的基礎，「這是目前台灣最大公約數，也是我們接受的立場」。

由於先前提出中正紀念堂改名轉型，引發部分藍營支持者反彈，未來如何面對？蔣萬安說，他以身為蔣家後代感到驕傲，兩位蔣總統對這片土地的貢獻有目共睹、不容抹滅。接下來他會清楚把立場、態度表達清楚，對台北市政，他會用創新思維，科技手段、永續精神實行市政願景。

蔣萬安 雙城論壇

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