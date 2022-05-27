美一中政策未變 趙天麟：態度與戰術上日趨清晰及強硬

美國總統拜登日前出訪日本時拋出「武力護台」說，引發各界議論，但他隔天表示，不代表美國的「一中政策」有任何改變，美國國務卿布林肯昨也發表拜登政府上任後首份中國政策，強調「一中政策」並未改變。對此，民進黨立委趙天麟說，美國的對中政策戰略上維持一致，但態度與戰術上日趨清晰及強硬，因為中華人民共和國成為了試圖片面改變現狀的區域強權。

趙天麟指出，布林肯的中國政策演說，清楚揭櫫中國是印太地區的威脅，習近平領導的中國與國際秩序及普世價值背道而馳。美國將透過外交、經貿及軍事等手段，維持該區域穩定，並期許中國步入正軌。

趙天麟表示，美國的對中政策戰略上維持一致，但態度與戰術上日趨清晰及強硬，因為中華人民共和國成為了試圖片面改變現狀的區域強權。

他說，而中國國務院總理李克強舉行了「萬人大會」，演說的焦點著重中國經濟發展要與防疫取得平衡，李克強的大動作論述，是不是對布林肯的呼應，尚不得而知；「但李的作法是努力導正習帶領下中國與國際主流社會為敵、毀滅式的執政方針，還僅是曇花一現的呻吟，就攸關中國國家發展至深。」

趙天麟說，認同布林肯所言，台灣是強韌的民主經濟政體。「站在中共政權掀起的印太威脅與衝突的第一線，更要堅持民主自由的價值，強化國防及經濟實力，成為太平洋不沉的航空母艦」。