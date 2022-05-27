施明德再批促轉會：利用假平反 羞辱反抗者是罪犯

促轉會日前公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案，撤銷當事人施明德、林義雄等人刑事有罪判決。施明德既昨天批促轉會此舉邪惡後，再度在臉書表示，促轉會不盡釐清歷史真相的本分，反利用假的「平反」官僚地做業績了事，形同再次先羞辱反抗者是罪犯，再大剌刺、荒唐地宣告，「從今天起，施明德和林義雄無罪了」。

施明德表示，促轉會四年來風雨未止，臨收攤時竟由一名秘書等級的人擔綱「代理主委」，堪稱動機不正，人選不對，這是促轉會失敗的主因。

施明德指出，先前已斥責促轉會要去平反美麗島案「罪名」此舉的邪惡處，顯然促轉會還是不懂，因此只得更露骨地說。

施明德表示，在台灣歷史上，自己和反抗者們是替台灣人民追求自由、民主和人權的奉獻者、貢獻者，自始不是罪犯；行為的正當性與高貴性，不需要任何時代執政當局的法律評審，「只有良心是我們的依靠，只有上帝是我們的最終審判者」。

施明德說，在政治上，不管那個領域，40年來早已沒有人視自己和林義雄為罪犯。過去的奮鬥史是勳章，不是犯罪記錄，他和林義雄行遍天下，未受歧視，常享禮遇。

施明德表示，在法律上，蔣經國與李登輝兩位總統，都曾對他提出減刑與假釋，但他兩次都拒絕了，因為始終認為，施明德、林義雄，與所有美麗島被告，都是「無罪」的，國民黨政權的判決與監禁是「錯」的。最終李登輝被迫在1990年5月20日行使憲法特赦權，宣告美麗島事件判決無效，這是憲法層級的特赦，是超越行政、立法和司法的。

施明德說，促轉會算那個層級，以為自己可以用「司法不公之名」，再次先羞辱他和林義雄是罪犯，然後再大剌刺、荒唐地宣告，從今天起施明德和林義雄無罪了。

施明德說，他的尊嚴、自由、榮譽、無罪，都是用生命和苦難爭取得來的，「替我平反的人，是我自己」；如今看到促轉會為了表現自己的作用，不盡釐清歷史真相的本分，反利用假的「平反」官僚地做業績了事，真為這個時代心寒、不恥。