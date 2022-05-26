桃園送19.5萬童送2快篩 非營利、私幼可到國小打BNT

桃園市私立、非營利幼兒園小朋友原本要自己找診所醫院打BNT兒童疫苗，因為很難預約讓許多家長氣炸，包括市議員黃敬平等人都向市府反映1劑難求。市長鄭文燦今天下午防疫會議後，宣布幼童打BNT疫苗新措施。

鄭文燦說，桃園市5月25日開始為市立國小和附設的幼兒園5到12歲學童到校接種BNT疫苗，為了避免公立（非附設）、私幼和非營利幼兒園的幼童沒辦法預約到診所打疫苗，鄭文燦下午宣布一律併入到附近的國小打疫苗，這些幼兒園造冊給國小排訂打疫苗的時間。

教育局表示，正在彙整和劃分上述非附設公幼與私幼、非營利幼兒園和附近的國小地緣便利關係，並通知這些幼兒園造冊包括取得家長同意書，交給國小端統計疫苗數量，方便醫療院所到校打疫苗前統計要準備多少劑量，預估下周二起（周一沒打排疫苗）就可以開始陸續為幼童打第1劑疫苗。

因為幼兒園小朋友只能打BNT疫苗，部分家長擔心疫苗數量會不夠，希望特別保留BNT給5、6歲的幼童。衛生局強調中央已經說明兒童疫苗數量足夠，桃園市下周會有更多BNT兒童疫苗到貨，家長不需要擔心。

鄭文燦表示，桃園市國小學生有13萬2000人，3至6歲的幼生6萬3000人，市政府責成教育局擴大採購快篩劑，會送給國小學生每人2劑鼻腔快篩，3到5歲的公私立、非營利幼兒園幼生每人送2劑口水快篩預計，預計6月中旬全部到位並發送，普發讓家長放心。

鄭文燦下午也重新說明，下周一起發給桃園市65歲以上長者（原住民55歲以上）每人2劑快篩，低收和中低收入戶每戶5劑快篩，桃園市65歲以上長者有32萬5063人，原住民55歲以上長者有1萬2584人。