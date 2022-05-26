獨／高雄這分局爆60警染疫 剩這2分局還是個位數

全台疫情大爆發，高雄警界染疫傳播速度也不遑多讓，其中鳳山警分局確診數飆高，分局約有550名員警，目前已有約60名員警染疫，全高雄市只剩旗山和六龜兩分局的員警確診數為個位數；基層警相互調侃，原來坊間流傳一句話：「若身邊沒朋友確診，代表真的沒朋友、沒人緣」是真的！

高雄市員警染疫數字隨著疫情大爆發也不斷攀升，除了鳳山警分局傳出有60名員警確診外，16個分局裡，除了六龜和旗山警分局目前只有個位數的員警染疫之外，14個分局員警中標人數也達2位數。

另苓雅警分局被外界暱稱為「土地公派出所」的福德二路派出所也傳出有員警確診，因在所內和同仁一起泡茶，導致有7個「土地公成員」確診，成為分局之冠。