快訊

哈日族預備！日本宣布：6月10日開始開放外國旅行團入境

不斷更新／該提前放暑假？ 各縣市「遠距教學再延長」政策出爐

獨／高雄這分局爆60警染疫 剩這2分局還是個位數

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市鳳山警分局確診數飆高，分局約有550名員警，目前已有約60名員警染疫。記者石秀華／攝影
高市鳳山警分局確診數飆高，分局約有550名員警，目前已有約60名員警染疫。記者石秀華／攝影

全台疫情大爆發，高雄警界染疫傳播速度也不遑多讓，其中鳳山警分局確診數飆高，分局約有550名員警，目前已有約60名員警染疫，全高雄市只剩旗山和六龜兩分局的員警確診數為個位數；基層警相互調侃，原來坊間流傳一句話：「若身邊沒朋友確診，代表真的沒朋友、沒人緣」是真的！

高雄市員警染疫數字隨著疫情大爆發也不斷攀升，除了鳳山警分局傳出有60名員警確診外，16個分局裡，除了六龜和旗山警分局目前只有個位數的員警染疫之外，14個分局員警中標人數也達2位數。

另苓雅警分局被外界暱稱為「土地公派出所」的福德二路派出所也傳出有員警確診，因在所內和同仁一起泡茶，導致有7個「土地公成員」確診，成為分局之冠。

疫情 六龜 土地公

延伸閱讀

【重磅快評】看漲說漲看跌說跌 陳時中像極了股市名嘴

疫調系統接觸人數日期不可改 填寫不實有法律責任

中職／許峻暘也快篩陽單日第4人 猿隊隔離球員達17人

香港新增251例確診 累計9161人染疫亡

相關新聞

吳釗燮表態維持現狀 馬辦：欣慰蔡政府回歸馬英九路線

外交部長吳釗燮日前接受「全美公共廣播電台」（NPR）專訪時表示，台灣正在極力避免戰爭且將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立...

【重磅快評】美國主導台灣外交國防 蔡政府成局外人

「台美關係堅若磐石」，已成外交部口頭禪，但美國主導成立「印太經濟架構」，台灣不在名單內，甚至根本是在狀況外。蔡政府一手以...

獨／高雄這分局爆60警染疫 剩這2分局還是個位數

全台疫情大爆發，高雄警界染疫傳播速度也不遑多讓，其中鳳山警分局確診數飆高，分局約有550名員警，目前已有約60名員警染疫...

【重磅快評】看漲說漲看跌說跌 陳時中像極了股市名嘴

新冠肺炎疫情持續維持在高原期，今天確診個案中增104死，再創本波疫情新高，外界擔心致死率恐突破指揮中心之前設定的千分之一...

海巡署想當網紅大廚 先把菜燒好再說

以海軍沱江級巡邏艦為藍本，海巡署新造的安平艦，本周二（5月24日）在東部海域發射雄風二型飛彈，成功擊毀靶艦。這場試射雖未公開宣告，消息靈通的媒體還是很快得到風聲，海巡署對此也不否認，表示近日將會公布中靶畫面。

民進黨：國民黨拿缺電恐嚇國人 錯誤類比誤導視聽

國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評民進黨的能源政策。民進黨發言人李妍慧回應，一直以來國民黨不斷拿「缺電」恐嚇國人，事實上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。