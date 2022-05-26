【重磅快評】看漲說漲看跌說跌 陳時中像極了股市名嘴

新冠肺炎疫情持續維持在高原期，今天確診個案中增104死，再創本波疫情新高，外界擔心致死率恐突破指揮中心之前設定的千分之一。對此，指揮中心指揮官陳時中說，這兩天的數字超過千分之一，但從長時間來看仍維持在萬分之5左右，不過這「仍然是個警訊」。陳時中這種話術簡直跟股市名嘴沒兩樣，看漲便說漲，看跌便說跌，重點是，陳時中可是掌握所有的防疫資源與資訊在手的人，居然跟普羅大眾一樣都是看天吃飯，簡直匪夷所思。

這波疫情持續走高，但比起確診數更值得關注的是，重症率以及重症死亡率，其中兒童確診併發重症的死亡個案更是令人憂心，今天又再新增兩名兒童重症死亡病例，迄今累積兒童死亡個案已有7人。事實上，台灣12歲以下兒童的染疫率高達5.84%，不僅高於整體族群的染疫率，比他國未滿10歲兒童染疫後重症死亡率：日本十萬分之0.55、南韓十萬分之0.86、新加坡是0，台灣竟高達十萬分之5，死亡率更是過高。

這波如此高的重症死亡率，很明顯的都是源自政府的準備不足，包括日前一名基隆2歲確診發燒男童，因為沒有兒科專責病房收治，竟花了三個多小時才送往台北榮總，但依舊回天乏術，事後還引來衛福部與基隆市政府互批的口水戰。這樣一再上演兒童因後送過程冗長而導致重症死亡的悲劇，都讓父母根本不相信前副總統陳建仁所說的Omicron致死率只有萬分之三。

但看看陳時中每天的記者會，就是針對確診數分析，前兩天數字連續幾天稍降，他就說「疫情控制得宜」，事實上，中間還隱藏假日篩檢量較低，還有篩檢能量不足的問題，也包括民眾自我提升防疫意識減少出門。講白了，這些數字根本都失真，還夾雜人為因素。又如今天死亡數創新高，他就說是個警訊。這種話術聽起來再熟悉不過，每天打開股市台，裡面的股市名嘴通常也都是根據今天大盤走勢，看漲說漲、看跌就說跌，漲跌都有一套說詞。

但陳時中並不是股市名嘴，而是國家最高的防疫指揮官，但表現得不僅像個股市名嘴，甚至也跟你我每天下午收看指揮中心記者會的民眾所理解的資訊差不多。民眾想知道的是，身為防疫指揮官，手握各項大數據，就算因為掌握資訊失真，無法如同氣象預報預測疫情發展走向，至少也該在看到死亡率走高的警訊時，讓國人知道你的對策在哪裡？

更重要的是，致死率是可以運用統計模型推估的，如果陳時中根本無法預測，原因有二，一是指揮中心根本沒在做這樣的分析與預測；二是指揮中心掌握的資訊，因為與實際情況落差太大，因而預測失準。但不管是哪個原因，都顯示嚴重失職。

有這樣的指揮中心跟指揮官，也難怪疫情高峰遲遲等不到「降落」的一天。