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【重磅快評】美國主導台灣外交國防 蔡政府成局外人

聯合報／ 主筆室
美國主導的「印太經濟架構」23日在東京宣布成立。路透
美國主導的「印太經濟架構」23日在東京宣布成立。路透

台美關係堅若磐石」，已成外交部口頭禪，但美國主導成立「印太經濟架構」，台灣不在名單內，甚至根本是在狀況外。蔡政府一手以「台美關係史上最佳」大內宣驕示民眾，另一手撫著掌痕猶紅的臉頰，連稱這是美國給台灣的「尊重」。

台灣有這些執政奇葩，難怪能獲得美國如此「尊重」！

針對台灣能否加入印太經濟架構問題，5月初外交部長吳釗燮還在立法院說，「台灣理論上會在裡面」；經濟部次長陳正祺也說，「有機會在首輪納入」。不到3周，美國總統拜登親訪亞洲宣布啟動印太經濟架構，台灣並未獲邀參與。

外交部政務次長田中光坦承「看報才知道」。對於美國白宮國安顧問蘇利文在印太經濟架構成立前一天告訴媒體，台灣不在名單內，田中光也說符合台美「無意外」的默契，「這是給台灣一種尊重」。

連綠委都聽不下去，大罵外交部「唾面自乾」。其實，外交部「逢中必罵、逢美便跪」，外交語言只剩下嗆中耍嘴皮，豈止唾面自乾，根本已經自虐成性了。

再看印太經濟架構議題談判，除部分由美國貿易代表辦公室負責外，更多是由美國商務部負責。而商務部長雷蒙多明言，標槍飛彈系統250個晶片全向台灣購買，這不安全，美國必須自製晶片，不能只靠台灣。這正是美國押著蔡政府逼台積電到美國建廠的原因，即使台積電創辦人張忠謀明白反對。

從台積電被蔡政府拿去充當台美關係「磐石」的一部分，到印太經濟架構裡沒有台灣，所謂的「堅若磐石」或「尊重」，在這裡看得更清楚：一、美國只把台灣當扈從，台灣自居側室並引以為傲；二、台灣樂當「自帶乾糧」的馬前卒；三、美國利益優先，台灣利益優先排除，美國大局為重，台灣靠邊站；四、台灣利益只能透過美國表達，或由美國分配剩餘利益。

蔡政府自我安慰，台灣仍有機會參加印太經濟架構的第二輪談判。但這當然不是台灣所能決定的。

事實上，吳釗燮和田中光洩露了「國家機密」：蔡政府與國安團隊連台美動向都無法掌握。吳釗燮、陳正祺都在狀況外，田中光也是看報紙才知道；更別說政務委員鄧振中和美國貿易代表戴琪才在曼谷深談台美經濟關係。這裡面，如果不是部會缺乏聯繫，就是美國主導下的台灣外交和國防，整個蔡政府與國安團隊，除了付錢，基本上都是「局外人」。

美國 外交部 IPEF 吳釗燮 台美關係

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