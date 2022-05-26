快訊

台中知名婚宴飯店 僑園今公布6月30日結束營業

TVBS前主播自曝當年與她搶時段 真相揭曉「一切都是陰謀」

民進黨：國民黨拿缺電恐嚇國人 錯誤類比誤導視聽

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨拿缺電恐嚇國人，錯誤類比誤導視聽。本報系資料照
民進黨表示，國民黨拿缺電恐嚇國人，錯誤類比誤導視聽。本報系資料照

國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評民進黨的能源政策。民進黨發言人李妍慧回應，一直以來國民黨不斷拿「缺電」恐嚇國人，事實上，台灣這幾年來用電需求確實增加，主因是台灣經濟的優異成長，連帶也帶動用電成長，國民黨以「發展中國家基礎建設不足」的概念來做錯誤類比，是在誤導視聽。

李妍慧指出，除了持續推動節能外，電力需求增加與否，反映出一個國家的經濟狀況好壞，國民黨吹噓在其執政時期，沒有所謂「缺電」問題，其實真相是該時期經濟低迷、產業大量出走，讓國內失業率飆高，當然也不需要積極發展供電建置，國民黨的說法根本是倒果為因。

李妍慧說，國民黨指責政府能源政策錯誤，過去自己卻因錯誤政策嚴重影響台灣經濟發展，阻礙台廠與國際潮流接軌。其中包括「怠於新電源開發」、「疏於電網更新維護」、「忽視再生能源發展」等三大能源怠惰。

在「怠於新電源開發」方面，李妍慧指出，馬政府任內僅核定317.6萬瓩的電力興建，供電能力僅增加168萬瓩，相較之下，蔡政府光第一屆任期內就核定了1767.8萬瓩的電力興建，供電能力也增加了433萬瓩。在「疏於電網更新維護」部分，馬政府更新電網的預算從2010年的295億，到了2016年僅剩135億，致使許多地方因為輸電線路的問題嚴重限制發展。

關於「忽視再生能源發展」，李妍慧表示，馬前總統過去曾公開表示再生能源的定位是「丑角」，只在意核電發展，耗費國家鉅額經費於危險核四廠錢坑上，換來的是，讓台灣在能源轉型與再生能源發展嚴重的落後，差點讓台灣錯失掉與世界大廠和國際供應鏈接軌機會，嚴重影響自身競爭力。

李妍慧指出，在全球淨零轉型的趨勢下，綠電供應已是許多國際知名大廠投資與否的重要指標，相對於國民黨對綠電發展的短視，蔡英文總統上任後，積極推動能源轉型，全力發展綠能產業，像是Google、亞馬遜、微軟等加碼投資台灣，若依照國民黨過去在單押在核電，輕視綠電發展，別說國際大廠不會來台投資，就連擁有半導體先進製程的台積電，恐也無法滿足上游廠商綠色供應鏈需求，遑論擴大在台投資，不知國民黨有什麼立場，拿廠商出走的說法來威脅政府。

國民黨 再生能源

延伸閱讀

吳釗燮稱不尋求形式上獨立 國民黨：予以肯定

民代籲發唾液快篩給幼兒 竹市衛生局長：衡量利弊

竹市600萬標案推防疫餐 民代批淪「公辦自費外送平台」

國民黨桃園提名之爭 綠委：國民黨高官高傲本性露餡

相關新聞

民進黨：國民黨拿缺電恐嚇國人 錯誤類比誤導視聽

國民黨立法院黨團今天舉行記者會批評民進黨的能源政策。民進黨發言人李妍慧回應，一直以來國民黨不斷拿「缺電」恐嚇國人，事實上...

台灣未被納入印太經濟架構 藍：蔡政府進口萊豬還吹牛

美國總統拜登宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），但首輪名單卻未將台灣納入。國民黨文傳會副主委張斯綱表示，去年四大公投，...

藍桃園整合進入深水區 上演大和解容易…難題還在後頭

國民黨中央突襲徵召張善政參選桃園市長，程序難看讓地方大炸鍋。張善政撞連突襲拜訪桃園市議長邱奕勝，吃了兩回閉門羹，不只禮物，連卡片都被拒收，今天總算首度破冰和邱奕勝碰了面，張善政還與羅智強在媒體前同框。 乍看之下，非典型政治人物張善政鍥而不捨拜訪，展現柔軟身段和十足誠意，但未事前約好就拜會，還有大批媒體到場，邱奕勝氣還沒消，就要在媒體前上演和解，單就人情世故，似乎也是強人所難...

備戰百里侯／「不願父女都輸侯友宜」 綠新北羅致政出線機率高？

碰上疫情攪局，民進黨選對會迄今未正式討論北北桃市長選戰布局。據了解，除首都市長黨內較明確傾向疫情指揮官陳時中參戰，新北與桃園人選「還不明朗」，而這兩縣市共同面臨一項難題則是「大咖牌」與「在地牌」的抉擇。 新北人選包括內政部長徐國勇、立委羅致政、蘇巧慧與吳秉叡都被點名，桃園除立委鄭運鵬等前後任立委表態，新竹市長林智堅也被點名，綠營地方甚至仍對陳時中仍有高度期待。

我潛水選手國籍遭改 外交部：北京打壓徒增台灣人反感

我國自由潛水選手參加「宏都拉斯加勒比海盃」比賽，國籍遭更改；外交部今表示，對於「國際自由潛水發展協會」（AIDA）配合中...

政委郭耀煌請辭暫不補 政院：人事待全面規畫

總統府24日發布總統令，行政院政務委員郭耀煌已准辭職，自5月31日生效。行政院長蘇貞昌今天在行政院會中肯定郭耀煌1年7個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。