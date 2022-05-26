台灣未被納入印太經濟架構 藍：蔡政府進口萊豬還吹牛

美國總統拜登宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），但首輪名單卻未將台灣納入。國民黨文傳會副主委張斯綱表示，去年四大公投，蔡政府向國人遊說進口萊豬為了加入印太經濟架構、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），可如今台灣被摒除在外，再次應證蔡政府「只會吹牛不會做事」。

張斯綱表示，去年四項公投，民進黨政府不斷以「讓台灣貿易打進國際」作為訴求，積極遊說國人支持萊豬進口。如今事實證明蔡政府進口了萊豬，台灣不僅沒能加入IPEF、也看不到爭取加入CPTPP有任何進展，足見蔡政府只會大內宣，在外交工作上實則一籌莫展，不斷喪失台灣與美國發展務實關係的機會，還將國家利益談判的籌碼不斷拱手讓人。

張斯綱指出，外交部對於台灣未能加入IPEF只表示「遺憾」，這才是真正讓國人感到遺憾的事。民進黨政府未積極運用台灣優勢就算了，外交部政務次長田光中卻仍稱「美方有事先通知，對台灣是種尊重」，一再吹噓「台美關係最佳」的虛幻泡泡，而不思考如何實質發展台美關係。

張斯綱表示，蔡政府的「荒唐外交」如果連自家立委羅致政都看不下去，相信國人也無法買單，不會支持這樣的外交作為。

張斯綱認為，台灣的半導體產業技術占據全球產業鏈的重要地位，而在烏俄戰爭、全球地緣政治風險升高、美中角力態勢益趨顯著等等的國際情勢中，蔡政府卻未能掌握台美進展實質關係的契機，不僅多個經濟整合沒有進展，爭取多年的世界衛生大會（WHA）觀察員身份也未能實現。

張斯綱呼籲，蔡政府應該要能洞察國際情勢並靈活運用台灣優勢，積極為台灣開拓更寬廣的國際道路，若讓外交淪為口水仗、大內宣，相信這絕非全民之福。