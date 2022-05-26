萬美玲看桃園選情：張善政是張好牌 林智堅沒鄭運鵬帥

國民黨主席朱立倫突襲徵召張善政參選桃園市長，引發地方不滿。國民黨立委萬美玲接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，張善政確實是張好牌，只是出場方式與時機不太對，對選舉語言和動作生澀，但只要結合桃園市議長邱奕勝和前議員羅智強的陸軍和空軍，相信這一仗可以打贏。

萬美玲說，張善政確實是張好牌，只是出場方式與時機不太對，而且缺乏選舉經驗，感覺對選戰非常生澀，所以現在必須勤跑地方，整合邱奕勝、羅智強等人的陸軍、空軍力量，加上他自己特質與優勢，相信年底這一仗沒有打不贏的道理。

萬美玲指出，先前的提名過程每天都很戲劇化，而一開始黨內的提名機制確實沒出來，本來也是想要以民調作為基準，而後來提名張善政，相信黨主席朱立倫也有自己的考量。

萬美玲說，朱立倫原先也說過提名還不急，反正民進黨也還沒出牌，「但沒想到主席的話還言猶在耳，過了幾天後人選就馬上出來。」相信朱立倫處理提名絕對有難處，「此次就是程序正義沒有顧及，決定太急促，過程太粗糙才會傷害到大家，雖然最後提了好人選，但就是這點非常可惜。」

萬美玲說，「當初在沒有人表態時，曾有建議朱立倫要不要直接徵召」，但隨著有人陸續表態，黨內就應該要有公平程序，才能讓大家心服口服，否則每位候選人背後都有自己的支持者，如果要他們退出選戰，該怎麼向支持者交代？

萬美玲接著指出，張善政確實缺乏選舉經驗，畢竟先前選副總統時是擔任副手，沒有實際操盤過選舉，「從與他接觸的過程中，發現他對選戰非常陌生，例如從選舉語言、動作、姿態、做事方式等方面來看，都感覺非常生澀。」張善政的競選團隊必須擴大，而且要越快組成越好。

談到呂玉玲是否也會全力支持張善政，萬美玲透露，「呂玉玲是非常好相處的人，上午與她通電話時，呂說，『目前心情已經放下，未來也會採團結態度，現在必須跟支持者交代』，所以需要給呂玉玲時間，讓她把支持者心情安撫好，並感謝每個人的支持。」

針對民進黨桃園選情，萬美玲分析，這場藍綠都不好打，「民進黨內很難再找到第二個鄭文燦」，而民眾黨的影響力也沒這麼大。她說，鄭文燦真的做得不錯，身段非常柔軟，很多地方值得學習；加上桃園市在升直轄市後經費預算增加近一倍，就有很多社團來找他要錢，所以很多人喜歡他。

萬美玲還說，據她了解，鄭文燦較喜歡空降的人選，因為鄭文燦知道桃園這仗不好打，他也沒有把握一定守得住，如果選輸了，空降來的就是中央責任，地方上的就是鄭文燦的責任。萬美玲強調，「鄭文燦也認為在地的不是挺強的」。

對於民進黨可能提出新竹市長林智堅或是鄭運鵬，萬美玲笑說，「林智堅沒有鄭運鵬帥」，不過鄭運鵬平常較常出現立院，與地方人士接觸較少；林智堅的空不空降不是重點，如果他今天夠受人喜愛，從外太空降落也不是問題，反之，如果這個人不討人喜歡，在地做好幾輩子也不會有人要。