我潛水選手國籍遭改 外交部：北京打壓徒增台灣人反感

我國自由潛水選手參加「宏都拉斯加勒比海盃」比賽，國籍遭更改；外交部今表示，對於「國際自由潛水發展協會」（AIDA）配合中國大陸立場，片面更改我國選手參賽國名，相關自我政治審查的行為已損及我國家尊嚴及選手平等參賽的權益，外交部無法接受並表達嚴正不滿。

外交部指出，中國政府持續在國際場域、體育賽事打壓及矮化我國選手及我國地位，除徒增台灣人民的反感，更惡化中國負面國際形象，也讓國際社會更深體會中國共產黨極權政府的惡劣本質。

自由潛水選手黃明峻日前在臉書分享過程，指賽前深夜收到主辦單位的賽程表，將其國籍從台灣（Taiwan）改成中華台北台灣（Chinese Taipei Taiwan），他與另名選手連林嵐討論決定以不參賽表達嚴正抗議。經多次溝通後，最後以台灣名稱參賽，兩人也在競賽中取得佳績。

外交部今表示，第一時間掌握相關發展，並與「台灣自由潛水發展協會」成員保持聯絡，提供必要協助；我國選手具體展現台灣人民不容矮化、奮戰不懈的硬頸精神，令人敬佩。

對於AIDA因顧及中國立場，未能堅持過去曾使用的「台灣」名稱，外交部表示遺憾，並鄭重呼籲AIDA應正視大多數會員國的意見，秉持運動專業良知及正義，避免國際自由潛水社群受到中國不當政治力的干擾；外交部將持續協助我國自由潛水協會捍衛參賽平等權益及我國家尊嚴。