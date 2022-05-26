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政委郭耀煌請辭暫不補 政院：人事待全面規畫

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院政務委員郭耀煌辭職，自5月31日生效。圖／行政院提供
行政院政務委員郭耀煌辭職，自5月31日生效。圖／行政院提供

總統府24日發布總統令，行政院政務委員郭耀煌已准辭職，自5月31日生效。行政院長蘇貞昌今天在行政院會中肯定郭耀煌1年7個月的付出。對於是否會有下一波人事發布，行政院發言人羅秉成表示，「政委的缺和後面人事應會連動，近期不會有新的人事安排，以後要做全面規畫。」

針對郭耀煌請辭獲准，蘇貞昌今天在院會中表示，郭耀煌將於5月31日歸建成功大學，今天是最後一次參加行政院會，郭從2020年10月5日到職後，協助多項政務推動、數位發展部組織法，在他與立法院圓融溝通後通過，前期籌備非常盡心盡力。

蘇貞昌表示，郭耀煌也推動智慧機械、資安業務等，完成多項重要法案，包含太空發展法、國家太空中心設置條例等，都獲得立院三讀通過。他說，非常感謝郭耀煌一年七個月的努力付出，也尊重想要返回學校作育英才的心願，期待未來在不同崗位發展效力，也請郭卸任後不吝提出建言，祝福順心如意。

對於郭耀煌歸建學校，接下來是否會有新一波人事發佈？另外，郭耀煌過去負責數位發展部籌備，是否也代表政委唐鳳接數發部長機會增加？

羅秉成表示，郭耀煌希望回學校、院長尊重他的意向，接著會在不同崗位為國家效力。針對後續人事，他說，「接下來政委的缺和後面人事應該是連動的，近期對政委的缺不會有新的人事和安排，以後要做全面規畫。」

至於數發部人選，羅秉成說，若人選確定會對外說明，各界若有期待和猜測都理解，但還是要最後確定才會對外說明。

行政院 蘇貞昌 羅秉成

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