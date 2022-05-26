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兩岸局勢糟不敢生 藍籲蔡力求緩和

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨26日在檢討蔡政府施政系列記者會中，呼籲蔡總統降溫兩岸關係、更積極漲工資、降物價。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨26日在檢討蔡政府施政系列記者會中，呼籲蔡總統降溫兩岸關係、更積極漲工資、降物價。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「大家都擔心兩岸開戰，政府無法控制疫情與物價，再多補助也難挽救少子化！」國民黨文傳會副主委何志勇26日在蔡政府施政檢討記者會上指出，因為擔心開戰、物價高漲等因素，導致蔡政府無法改善低落的出生率。他建議蔡政府要和緩兩岸關係，讓民眾安心。

民眾憂兩岸局勢

何志勇說，對比民進黨執政14年與馬政府執政，民進黨執政的出生率都是下降的，雖然馬政府有遇到龍年，但其它年也沒有嚴重衰退。因此他認為問題是兩岸關係，包括《經濟學人》等網站都警告，台灣是世界上最危險、最可能開戰的地方，因此他們呼籲蔡政府要向對岸伸出橄欖枝、不過度挑釁。

「物價高漲，民眾根本養不起小孩！」青年團執行長蕭羽耘列舉雙薪家庭單月開銷，保母+奶粉+尿布+副食品等錢就要2.6萬，成人每個月的房貸（或房租）、車貸、孝親費等加起來更要9萬，若以主計總處的月平均薪資4.3萬來算，雙薪家庭仍無法負擔生養小孩，因此她呼籲蔡政府要更提高工資，不要只會發幫助很小的育兒津貼。

平穩物價調工資

新北市議員參選人黃心華補充說，無論是反映廠商成本的「躉購物價指數」，還是反映通膨的「消費者物價指數」，蔡政府許多數據都創下歷史新高，央行總裁卻在去年說這是短期現象，他呼籲政府應該更積極平穩物價，否則即使調漲基本工資，薪水漲幅也很快會被通膨吃掉。

何志勇會後受訪時也坦言，國民黨在立法院席次少，不容易監督執政黨，包括未立《難民法》保障香港人來台權益、公布縣市議員開銷，還將中天關台、侵害言論自由，中研院院士陳培哲不滿高端沒作三期就EUA等等都被打成「親中」，這些現象都要透過國會立法約束，但在民進黨掌握國會多數下並不容易達成。

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民進黨 通膨

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