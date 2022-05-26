快訊

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

張宇驚爆太太蕭十一郎「呼吸困難」 緊急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

促轉會將解散 明向政院遞交任務總結報告

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
促轉會將解散，明天將向政院遞交任務總結報告。本報系資料照
促轉會將解散，明天將向政院遞交任務總結報告。本報系資料照

促轉會月底將解散，行政院發言人羅秉成今天轉述行政院長蘇貞昌在院會裁示表示，促轉會已完成任務總結報告，明天將在行政院進行遞交儀式。蘇貞昌說，在4月25日已核定行政院成立人權及轉型正義處，繼續統籌推動促轉任務，期待未來接手的六個主責部會及人權處，要在促轉會過去的努力基礎上接棒推動，也務必全力配合需要共同辦理的事項，持續落實轉型正義工作，深化台灣民主。

促轉會今天在行政院院會，就「轉型正義推動成果及任務移交」提出報告。促轉會指出，轉型正義最大的敵人是時間，許多政治受難者前輩及家屬已經老邁，各項任務的主政部會承接辦理轉型正義工作後，須加速推動，且不少需要跨部會協調合作的任務，例如政治檔案徵集解密、威權象徵處置、不義遺址保存、軍公教轉型正義教育推動等，期盼「推動轉型正義會報」未來作為協調溝通平臺，調和各機關對於轉型正義相關法律的認知。

促轉會表示，請相關機關務必秉持攜手協力共進之精神，全力確保轉型正義不中斷，並且面對歧異的集體歷史記憶，從中理解社會不同群體的歷史情感，進而帶領社會討論、促進和解。

談及成立至今成果，促轉會表示，4年來完成包括審定政黨持有政治檔案7572筆、審定不義遺址42處、列管公共空間威權象徵1546處、平復司法不法有罪判決5983件、擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，更是我國首次進行威權統治時期沒收財產返還工作，為我國推動落實公義社會，寫下新的里程碑。

促轉會指出，在提出包含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告後，階段性任務已經完成，將依法解散。但政府推動轉型正義的目標不會改變，為使轉型正義不中斷，後續將由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等部會參照促轉會任務總結報告，在各級政府機關配合推動下，協力落實各項轉型正義任務，鞏固法治、深化民主，保障人權。

轉型正義 促轉會 行政院

延伸閱讀

蘇揆：中低收入戶、長照機構每人3劑快篩劑 80萬人受惠

影／端午將至 航警局嚴守國門防堵「非洲豬瘟」入境

台美共同成立GCTF論壇今登場 蘇貞昌盼能終止性別暴力

IPEF未納台灣引在野質疑 蘇貞昌：台美關係非常緊密

相關新聞

遠見公布縣市長施政滿意度 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

《遠見雜誌》今天公布2022縣市長施政滿意度調查。屏東縣長潘孟安滿意度（85%）、施政分數（79.5分）皆為全台第一，為...

政委郭耀煌請辭暫不補 政院：人事待全面規畫

總統府24日發布總統令，行政院政務委員郭耀煌已准辭職，自5月31日生效。行政院長蘇貞昌今天在行政院會中肯定郭耀煌1年7個...

兩岸局勢糟不敢生 藍籲蔡力求緩和

「大家都擔心兩岸開戰，政府無法控制疫情與物價，再多補助也難挽救少子化！」國民黨文傳會副主委何志勇26日在蔡政府施政檢討記者會上指出，因為擔心開戰、物價高漲等因素，導致蔡政府無法改善低落的出生率。他建議蔡政府要和緩兩岸關係，讓民眾安心。

終於見到邱奕勝 但張善政的伴手禮為何桃園沒人敢收？

國民黨桃園市長參選人張善政今（26）天合體台北市前議員羅智強，兩人共同行腳為桃園祈福，不過張善政多次拜訪，仍然見不到桃園市議會議長邱奕勝。張善政兩次撲空後，今早終於和邱奕勝在議會會面，邱奕勝昨天拒收張善政的植物精油，今天大方贈送茶壺、東方美人茶和茶壼給張。而據了解，張善政昨天拜會桃園立委萬美玲、魯明哲送的精油，兩人事後也沒收下。知情人士說，這個張善政的心血結晶，邱、萬、魯都拒收，因恐會涉及到複雜的問題。

促轉會將解散 明向政院遞交任務總結報告

促轉會月底將解散，行政院發言人羅秉成今天轉述行政院長蘇貞昌在院會裁示表示，促轉會已完成任務總結報告，明天將在行政院進行遞...

王毅訪太平洋島國 我外交部籲認清北京真實目的與野心

針對中國大陸國務委員兼外長王毅出訪7個南太平洋島國及東帝汶，我外交部今表示，將持續密切關注王毅此行的相關發展，並呼籲區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。