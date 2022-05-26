促轉會將解散 明向政院遞交任務總結報告

促轉會月底將解散，行政院發言人羅秉成今天轉述行政院長蘇貞昌在院會裁示表示，促轉會已完成任務總結報告，明天將在行政院進行遞交儀式。蘇貞昌說，在4月25日已核定行政院成立人權及轉型正義處，繼續統籌推動促轉任務，期待未來接手的六個主責部會及人權處，要在促轉會過去的努力基礎上接棒推動，也務必全力配合需要共同辦理的事項，持續落實轉型正義工作，深化台灣民主。

促轉會今天在行政院院會，就「轉型正義推動成果及任務移交」提出報告。促轉會指出，轉型正義最大的敵人是時間，許多政治受難者前輩及家屬已經老邁，各項任務的主政部會承接辦理轉型正義工作後，須加速推動，且不少需要跨部會協調合作的任務，例如政治檔案徵集解密、威權象徵處置、不義遺址保存、軍公教轉型正義教育推動等，期盼「推動轉型正義會報」未來作為協調溝通平臺，調和各機關對於轉型正義相關法律的認知。

促轉會表示，請相關機關務必秉持攜手協力共進之精神，全力確保轉型正義不中斷，並且面對歧異的集體歷史記憶，從中理解社會不同群體的歷史情感，進而帶領社會討論、促進和解。

談及成立至今成果，促轉會表示，4年來完成包括審定政黨持有政治檔案7572筆、審定不義遺址42處、列管公共空間威權象徵1546處、平復司法不法有罪判決5983件、擬具「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，更是我國首次進行威權統治時期沒收財產返還工作，為我國推動落實公義社會，寫下新的里程碑。

促轉會指出，在提出包含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內之任務總結報告後，階段性任務已經完成，將依法解散。但政府推動轉型正義的目標不會改變，為使轉型正義不中斷，後續將由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等部會參照促轉會任務總結報告，在各級政府機關配合推動下，協力落實各項轉型正義任務，鞏固法治、深化民主，保障人權。