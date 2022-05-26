王毅訪太平洋島國 我外交部籲認清北京真實目的與野心

針對中國大陸國務委員兼外長王毅出訪7個南太平洋島國及東帝汶，我外交部今表示，將持續密切關注王毅此行的相關發展，並呼籲區域各國認清北京政府援助的真實目的與威權擴張野心。

美國總統拜登剛結束亞洲行，宣布成立「印太經濟架構」，大陸外交部即宣布，王毅將於5月26日至6月4日，訪問7個南太平洋島國及東帝汶，並在斐濟主持召開「中國—太平洋島國」外長會議。

我外交部今舉行例行新聞說明會，媒體詢問，雖然王毅未訪我太平洋友邦，但王毅此次出訪是否可能衝擊我與太平洋友邦關係，或影響我與區域其他國家的經貿互動？

外交部副發言人崔靜麟回應，我國與太平洋友邦邦誼穩固，並且持續深化合作，台灣也願與區域內各國及理念相近國家合作，共同為太平洋地區的自由開放與和平繁榮攜手努力。

崔靜麟指出，中國在世界各地推動「一帶一路」政策多年，已導致像斯里蘭卡等國深陷債務陷阱，經濟社會發展也出現重大危機；近期中國政府的軍事戰略擴張野心，也已經造成太平洋區域的緊張局勢升高，中國與索羅門群島簽署的安全合作架構協定就是一個明顯的例子。

崔靜麟並說，外交部呼籲區域內各個國家認清中國政府援助的真實目的，以及其威權擴張的野心，唯有自由民主才能帶來真正的和平與穩定。