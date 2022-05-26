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蘇揆：中低收入戶、長照機構每人3劑快篩劑 80萬人受惠

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院院長蘇貞昌今天在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」。圖／衛福部提供
行政院院長蘇貞昌今天在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」。圖／衛福部提供

行政院院長蘇貞昌今天在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」。蘇貞昌在會中表示，他已決定免費發放中低收入戶、長照機構每人3劑快篩劑，有近80萬人受惠，減低中低收入及長照機構負擔。

衛福部表示，目前全球疫情略降，仍顯嚴峻，國內疫情則將進入高原期，中南部縣市增幅較大，重症及死亡病例持續上升，請各部會及中央與地方政府間務必加強協力與溝通，以因應疫情帶來之社會衝擊。

蘇貞昌表示，國內疫情處於「高原期」，這段期間整體趨勢平穩，輕症、無症狀維持99.8％，醫療量能保全仍是首要任務，快篩已經達到九成以上，為把握投藥黃金期。

蘇貞昌說，輝瑞BNT兒童疫苗下周一會將再有33萬劑到貨，快篩劑方面無論實名制藥局或八大通路都很容易買到，指揮中心也配發給各縣市、幼兒園，27日將再配發60萬劑，後續也會每周配發。

衛福部指出，自今日起全面實施快篩陽性經醫病共識診斷後確診政策，並強化全國診斷及給藥量能，動員基層醫療體系投入看診、給藥及居家照護服務，並開放居家照護民眾就醫方式，若無法使用視訊診療或使用後仍需就醫，可聯絡衛生局後以防疫車隊、同住親友/確診者陪同或自行前往等方式就醫，儘早獲得適當診治。

擴大快篩試劑實名制熱區與偏遠地區配佈，使民眾能儘速掌握健康狀況；同時優化自主回報及開單流程，減輕公衛行政作業負荷。另為保護學齡前兒童，擴大開設就醫綠色通道，並增設專責病床及加護病床，啟動重症跨區轉診調度，縮短轉院時效。

衛福部呼籲，國內疫情將進入高原期，中央及地方應保持合作隨時溝通連繫，使防疫政策及資源能順暢運行，國人高風險族群則應儘速完成接種疫苗並落實個人防疫，以降低疫情影響，早日進入正常生活。

疫情 快篩試劑 衛福部

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