綠營酸新北送2劑快篩是收割 侯友宜：不清楚中央也要推
新北市推出長者打疫苗送加碼送2劑快篩，綠營批評新北搶功。新北市長侯友宜說，他不知道中央有這個政策，只是新北希望鼓勵民眾施打疫苗，加上準備量能足夠，才會讓民眾多領2份快篩劑，這是新北既定政策，與中央無關。
新北昨日上午宣布65歲以上長者打疫苗送2份快篩劑，未料中央下午就宣布同樣政策，等於在新北施打疫苗可以領到4劑，遭綠營批評是在收割。
侯友宜說，新北市就是要鼓勵最脆弱的族群，也就是65歲以上的長者來打疫苗，會贈送快篩劑是因為有餘量，所以才會推出這樣的政策，包括1劑、2劑、3劑、4劑都是新北本來就既定的政策，他們宣布時也不知道中央有什麼政策，跟中央後來宣布的政策完全無關。
侯友宜說，新北市之前盤點快篩試劑，希望在有餘量的時候來守住脆弱族群，這個是新北市既定要走的政策，其他各縣市也有類似的政策。
侯友宜表示，他們既然有餘力就要趕快來照顧脆弱族群，更何況許多民眾都希望這些長者把疫苗打足，所以這是新北最重要的鼓勵措施，新北市當時也為了鼓勵長者施打，提出500元加碼來打第4劑，所以這個打疫苗送篩劑是既定政策，與中央後來出來說明的政策完全無關，他也不知道中央有這個政策。
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