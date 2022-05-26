遠見公布縣市長施政滿意度 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

《遠見雜誌》今天公布2022縣市長施政滿意度調查。屏東縣長潘孟安滿意度（85%）、施政分數（79.5分）皆為全台第一，為畢業成績寫下完美的句點。

遠見表示，疫情影響，全台22位縣市長除得顧及城市治理專業外，面對突如其來的危機，還得具備「拆彈能力」。今年是本屆任期最後一年，14位首長尋求連任，8位即將卸任，無論是升級生抑或畢業生，2022《遠見》縣市長施政滿意度調查，特別能彰顯他們的執政能耐，亦為年底選舉的重要風向球。

向來被視為問鼎總統大位人選的北北桃首長，民眾早已用國家領導人規格來檢視施政良窳。其中，身兼民眾黨主席的台北市柯文哲，在市民的超高標準檢驗下，分數並不好拿，今年滿意度為43.7%，施政分數61.9分，皆是全台民調最嚴峻的一個。

總統呼聲極高的新北市長侯友宜，雖然滿意度83.2%和施政分數77分，都只位居22縣市第三，但不滿意度只有5.3%，則是全台最低負評首長。

至於桃園市長鄭文燦，今年的滿意度76.5%、施政分數75.6分，雖都不是眾首長之最，但一直位在政績資優班的他，四年來平均滿意度79.6%，平均施政分數77.2分，分別都是六都最高。

值得一提的是，在科技掛帥的效應下，許多擁有「科學園區加持」「台積電進駐」題材的縣市，政情如虎添翼。其中，新竹縣市因此成為全台富裕之都，新竹縣長楊文科今年67.5%的滿意度，較去年和2019年，分別進步7.2和24.7個百分點，都是全台進步第三多的。

曾被判定財政腦死的苗栗縣，在縣長徐耀昌戮力改善體質，加上台積電設廠效應加持，徐耀昌滿意度較去年進步5.2個百分點，成為60.5%，創下他八年縣長任內滿意度最高的一年。

高雄市也因成功爭取台積電進駐，翻轉「又老又窮」的惡名，市長陳其邁的施政分數較去年大增5.3分，成為73.2分，是今年全台施政分數的最佳進步獎，而負評也較去年大減7.2個百分點，降至15.5%，堪稱消除負面聲量成效最顯著的首長。

今年是縣市選舉年，尋求連任的14位首長表現，令人關注。今年滿意度進步最多的前八名，施政分數增加最多的前六名，統統都是連任者。金門縣長楊鎮浯的滿意度較去年進步7.8個百分點，成為69.4%，已逼近70大關，進步幅度全台第二。

花蓮縣長徐榛蔚施政分數較去年增加2.3分，成為78.1分，全台第二，而不滿意度9.5%，是全台四個負評低於10%的首長之一。

彰化縣長王惠美滿意度較去年大增5.2個百分點，站上66.7%，寫下彰化縣自縣市改制以來的最佳成績。而70.5分的施政分數，不僅是王惠美任內新高，亦是彰化近十年高峰。

四年前回鍋參選，今年將再角逐連任的澎湖縣長賴峰偉，施政分數較去年加了3.7分，成為69分，是全台進步第三名，而負評也由去年的27.4%，降至24.6%，降幅亦是全台第三。

至於今年要卸任的畢業首長中，連江縣長劉增應今年滿意度82.6%，雖非最高，但四年來平均滿意高達83.7%，位居全台榜首。

基隆市長林右昌滿意度進步驚人，由2015年的44.8%，至今年的81.9%，大增37.1個百分點，全台排名第二。

同為新生代首長的新竹市長林智堅，八年任期的滿意度成長幅度，無人能出其右，由2015年剛當市長時的37.4%，倍增至今年77.9%，大增40.5個百分點。

台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判。但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來新高，更是多位台中市長中，惟一一次突破六成的。其施政分數68.6分，亦是升格以來最高。

飽受官司之苦的宜蘭縣長林姿妙，人氣大受影響，負評24.8%，滿意度64.0%，施政分數67.3分，都是民意反轉最為顯著的一個。反而同樣屢遭批評的雲林縣長張麗善，底子深厚，今年滿意度66.7%，卻仍創縣市改制來雲林最佳成績。

受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變。以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度11.1%，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高。台東縣長饒慶鈴也在穩定中求發展，她四年任內的平均滿意度為70.6%，打進全台前十強。

至於曾一度摘下五星的南投縣長林明溱，近年來民意考驗較大。不過回顧執政八年來，其滿意度已由2015年53.1%增至今年的65.1%，小有成績。