張善政訪議長破冰？邱奕勝送壺、茶強調尊敬也支持
國民黨徵召行政院前院長張善政參選下屆桃園市長，張昨天下午沒約就直接到市議會，被警衛擋下，帶來的精油伴手禮也沒送成。兩人今天正式約好10點20分碰面，邱10點進議會時受訪重申，議會原都是開大門走大路，非常歡迎張善政院長來訪。
邱奕勝說，張善政院長這幾天行程多也非常急碰面，他就把時間擠出來，正好張院長上午在中壢有行程，他今天也有約其他客人到議長室，因此就跟張院長約上午見面。對於被問張善政來是否為破冰，邱奕勝回答沒有結冰何來破冰，他非常歡迎，張是國家重要的資產，以學經歷來講是他的前輩，非常尊敬他，也會支持他。
張善政和邱奕勝在媒體前合影後，兩人進議長辦公室會談不開放採訪，稍後會對外說明。
至於國民黨主席朱立倫是不是也要來，邱奕勝表示他在朱立倫當縣長的時候就是副議長，和朱立倫溝通管道很暢通，朱立倫主席全省都有行程不需要特地到議會來。
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