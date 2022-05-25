快訊

台科大召開2會議擬「接收」華夏科大 待校務會議闖關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】台美「堅若磐石」成口號 綠委也看不下去

聯合報／ 記者 張加
美國主導成立的「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）首輪未納台灣，外交部政務次長田中光在立院答詢說，看報才知道。民進黨立委對此表示無法接受。本報資料照片
美國主導成立的「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）首輪未納台灣，外交部政務次長田中光在立院答詢說，看報才知道。民進黨立委對此表示無法接受。本報資料照片

美國總統拜登亞洲行，新聞焦點包括拜登「願軍事防衛台灣」、美日等13國成立「印太經濟架構」（IPEF）。一般而言，民進黨立委應會把握機會大力讚揚拜登對台言論，這次卻見朝野立委普遍對美不滿、遺憾，更提醒外交體系務實看待台美關係。

5月4日，立委關心台灣是否能加入IPEF，外交部長吳釗燮認為台灣理論上會在內，經濟部政次陳正祺稱首輪有機會；結果，由美國主導、印太區域多數民主體系參與、不要求主權國家身分的多邊經濟架構，竟未邀台灣。

正當外界質疑蔡政府情何以堪，外交部政次田中光今天在立院說會努力爭取，IPEF第二輪有可能。但連民進黨立委林淑芬都不埋單，直回首輪「連門都進不去」，太傷台灣人情感，還要期待第二輪？

田中光卻為美國講話，指白宮國安顧問蘇利文在架構成立前一天講出台灣不在內，符合台美之間「無意外」的默契，是對台灣的尊重。但此「尊重說」遭質疑後，田中光又稱是他個人看法，無法替部長回答。田中光還希望立委能關注政委鄧振中與美國貿易代表戴琪近日會晤，台美可望進一步深化經貿關係。

田中光一番說法，凸顯幾個嚴重問題：1，拜登政府去年便提出IPEF構想，我外交體系卻對名單等細節狀況外，如綠營立委所說「落拍」；2，為「體諒」美國友人，竟稱美方前一天透過回應媒體的說法，是對台「尊重」；3，政務次長何以無法代表部門發言，竟稱是個人看法？

而面對朝野立委連番質疑台美關係不如預期，要求外交部告訴美方，我方對於未能被納入IPEF感到遺憾、不滿、不能接受，田中光也未承諾會表達。

事實上，田中光的為難之處在於，若道出事實，很可能破壞蔡政府一直宣傳的台美關係「堅若磐石」。然而，外交不能僅靠宣傳，須有實質進展，拿不出具體成績，自家立委也挺不下去。

美國 IPEF 拜登

延伸閱讀

拜登亞洲行「硬中帶軟」 分析：展現彈性外交政策

拜登訪日當天 央視播「珍珠港」 網友歎：意味深長

美國總統拜登三次挺台非口誤？實為對中共武力犯台進行戰略嚇阻

外交部稱美預告台未納IPEF為「尊重」綠委：無法接受

相關新聞

【即時短評】台美「堅若磐石」成口號 綠委也看不下去

美國總統拜登亞洲行，新聞焦點包括拜登「願軍事防衛台灣」、美日等13國成立「印太經濟架構」（IPEF）。一般而言，民進黨立...

陸媒：洪秀柱稱新疆和諧歡樂、多元包容 每個人都洋溢笑容

正當聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）即將訪問新疆，以了解新疆維吾爾族等少數民族穆斯林是...

立委質疑未掌握IPEF 外交部：美正式發布前不曾放棄

外交部指出，台美雙方過去數月來一直對「印太經濟架構」（IPEF）密切聯繫，美方事前已一再向我方強調IPEF架構的包容性與...

秒殺！陳玉珍送快篩劑凌晨開放登記 1秒湧入上萬人

立委陳玉珍昨天宣布在大陸台商友人的支持下，將發放2千份共10萬劑的快篩試劑，並從今天的凌晨0時開放登記，每人可獲50劑，...

徐巧芯違停不公布密錄器 柯文哲：流彈四飛就是依法行政

國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，媒體人周玉蔻質疑，信義警分局為何至今沒有公布密錄器？北市長柯文哲今天表示，有時候...

被問解封後想去哪玩？陳建仁：想去西班牙走朝聖之路

台灣本土疫情嚴峻，但其他國家已經陸續解封，台灣也有民眾期待解封。前副總統陳建仁今天被問到解封之後想去哪裡？他說，他是天主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。