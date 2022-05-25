【即時短評】台美「堅若磐石」成口號 綠委也看不下去

美國總統拜登亞洲行，新聞焦點包括拜登「願軍事防衛台灣」、美日等13國成立「印太經濟架構」（IPEF）。一般而言，民進黨立委應會把握機會大力讚揚拜登對台言論，這次卻見朝野立委普遍對美不滿、遺憾，更提醒外交體系務實看待台美關係。

5月4日，立委關心台灣是否能加入IPEF，外交部長吳釗燮認為台灣理論上會在內，經濟部政次陳正祺稱首輪有機會；結果，由美國主導、印太區域多數民主體系參與、不要求主權國家身分的多邊經濟架構，竟未邀台灣。

正當外界質疑蔡政府情何以堪，外交部政次田中光今天在立院說會努力爭取，IPEF第二輪有可能。但連民進黨立委林淑芬都不埋單，直回首輪「連門都進不去」，太傷台灣人情感，還要期待第二輪？

田中光卻為美國講話，指白宮國安顧問蘇利文在架構成立前一天講出台灣不在內，符合台美之間「無意外」的默契，是對台灣的尊重。但此「尊重說」遭質疑後，田中光又稱是他個人看法，無法替部長回答。田中光還希望立委能關注政委鄧振中與美國貿易代表戴琪近日會晤，台美可望進一步深化經貿關係。

田中光一番說法，凸顯幾個嚴重問題：1，拜登政府去年便提出IPEF構想，我外交體系卻對名單等細節狀況外，如綠營立委所說「落拍」；2，為「體諒」美國友人，竟稱美方前一天透過回應媒體的說法，是對台「尊重」；3，政務次長何以無法代表部門發言，竟稱是個人看法？

而面對朝野立委連番質疑台美關係不如預期，要求外交部告訴美方，我方對於未能被納入IPEF感到遺憾、不滿、不能接受，田中光也未承諾會表達。

事實上，田中光的為難之處在於，若道出事實，很可能破壞蔡政府一直宣傳的台美關係「堅若磐石」。然而，外交不能僅靠宣傳，須有實質進展，拿不出具體成績，自家立委也挺不下去。