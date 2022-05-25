立委質疑未掌握IPEF 外交部：美正式發布前不曾放棄

外交部指出，台美雙方過去數月來一直對「印太經濟架構」（IPEF）密切聯繫，美方事前已一再向我方強調IPEF架構的包容性與彈性；但對於邀請台灣成為IPEF首輪參與國家，美方並未做出承諾，因此我方在美方正式發布前不曾放棄，仍不斷積極爭取參與。

美國總統拜登23日在日本成立IPEF，首輪未納台灣。我外交部次長田中光今赴立法院外交及國防委員會報告與備詢，多名立委詢問美未邀台灣參與IPEF的原因，並關切美方是否事前告知我方其決定。

外交部晚間針對外界質疑未及時掌握台灣未獲納入IPEF首輪參與國家一事發稿「嚴正澄清」，指自美方去年10月宣布將研議成立IPEF以來，我國政府已向美國政府充分表達參與意願，包括進洽白宮國安會、美國貿易代表署（USTR）、商務部等美國相關部會高層官員，雙方溝通管道順暢。

外交部表示，我政府也透過美國國會、學界、公協會、媒體、產業界等多重管道，隨時掌握IPEF發展與進度，爭取美國各界支持，強調台灣做為印太地區重要經濟體及參與IPEF的重要性；因此爭取到美國國會參眾兩院超過250位跨黨派參眾議員的大力支持，美方對我國推動參與IPEF的決心與能力也完全理解。

外交部指出，我方對於未能成為IPEF創始成員雖感遺憾，但美國總統拜登23日宣布啟動IPEF時表示，IPEF未來將開放有意參與且願致力達成相關目標的國家申請加入；因此我方雖未被納入首輪名單，但不表示就已遭排除在IPEF機制之外。

此外，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日也分別公開重申對台美經貿夥伴關係的高度重視，並強調美方將在未來數周內與台灣共尋進一步深化雙邊經貿關係的具體作為，此將與IPEF進程同時並進。

外交部表示，將與國內相關經貿部會將繼續通力合作，與美方共同尋求深化雙邊經貿夥伴關係的具體策略與路徑，同時積極爭取加入IPEF，以有效參與印太區域經貿新秩序。