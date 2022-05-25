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秒殺！陳玉珍送快篩劑凌晨開放登記 1秒湧入上萬人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
人在日內瓦的立委陳玉珍也特別走訪當地藥局，發現當地的快篩劑也都是大陸製造。記者蔡家蓁／攝影
人在日內瓦的立委陳玉珍也特別走訪當地藥局，發現當地的快篩劑也都是大陸製造。記者蔡家蓁／攝影

立委陳玉珍昨天宣布在大陸台商友人的支持下，將發放2千份共10萬劑的快篩試劑，並從今天的凌晨0時開放登記，每人可獲50劑，結果1秒鐘全台湧入近萬人登記，讓她的LINE瞬間當機，今天一整天陳玉珍的服務處跟遠在日內瓦的她都接電話接到手軟，陳玉珍在受訪時表示，目前還在積極爭取，希望有機會能送第二波。

「你可以想像，1秒鐘你的LINE就湧入數千條訊息嗎？且是啪啦啪啦一連串，跑個不停！」陳玉珍今天接到記者電話訪問時，相當激動的描述，她說本來就預想會有不少人登記，但沒想到竟然是大爆量。

陳玉珍說，她特別挑深夜流量少的時間讓民眾登記，台北的0點就是日內瓦的18時，她當時開著筆記型電腦看，結果0點一到，她的電腦停頓了一下，她還以為故障，沒想到接下來1秒鐘就瞬間湧入數千通訊息，因為同時登記的人很多，手機無法看出先來後到，所以他們只能跟LINE公司聯繫求助，請LINE公司給出先後順序名單。

真的是秒殺！陳玉珍說，應該是民眾都早早就把登記內容打好，在0點一到就傳出，才會瞬間湧入這麼多，她說，1秒就額滿，2-3秒間就破萬，所以她說前2千名登記的民眾，不限金門籍，一定會有快篩劑。

陳玉珍說，但若未來有第二波快篩劑進來，那從2001號-4千號登記的民眾，則以金門籍優先。她說，超過1分鐘傳進來的人，基本上是沒機會了。

據了解，為了這個登記，今天她的助理們都忙到凌晨3-4點才下班，但還是無法把名單弄出來，陳玉珍也趕緊在3點多發文表示，因登記快篩劑的人非常踴躍，已湧入超過萬人登記，宣布登記截止，請給團隊一些時間整理名單，後續會再通知在5月25日00:00開始時，前2000名登記的好友領取的方式、時間及地點。

陳玉珍立委服務處的員工們今天一整天也忙翻，不少民眾打來詢問，自己是否有在2千個名額裡，要怎麼領取等，讓同仁們接電話，接到手軟，一整天電話沒停過。

陳玉珍透露，這次登記，超乎想像的踴躍，讓她知道民眾的快篩需求量真的很大，「真的見識到秒殺」，這也凸顯民眾對快篩劑殷切的期盼，她說，目前正在徵詢其他台商的支援，希望還可以發放第二波。

針對有人質疑她送的快篩劑是遭美國FDA禁用產品，陳玉珍說，她有特別去查詢，廈門寶太累計向全球銷售超過15億劑的快篩試劑，產品獲得歐盟、英國、馬來西亞及泰國認證，累計捐贈給香港330萬劑；跟英國政府送給人民的是同款，請大家不用擔心。

至於為何沒獲得美國FDA證書，她說，主要是美國的經銷商先偷賣，FDA就召回了，產品的品質沒問題。

她也無奈的說，以現在的兩岸關係，她做這類的事，一定會被扣上紅帽子；另外，快篩的數量有限，一定有人拿不到，所以一定有怨言，這些她都能理解。

人在日內瓦的立委陳玉珍表示，這次登記，超乎想像的踴躍，讓她真的見識到「秒殺」，她說，目前正在徵詢其他台商的支援，希望還可以發放第二波。記者蔡家蓁／攝影
人在日內瓦的立委陳玉珍表示，這次登記，超乎想像的踴躍，讓她真的見識到「秒殺」，她說，目前正在徵詢其他台商的支援，希望還可以發放第二波。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍 快篩試劑 LINE

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