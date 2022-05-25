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徐巧芯違停不公布密錄器 柯文哲：流彈四飛就是依法行政
國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，媒體人周玉蔻質疑，信義警分局為何至今沒有公布密錄器？北市長柯文哲今天表示，有時候選舉到了，流彈四飛，但台北市原則是依法行政，徐巧芯因為違規停車，被罰九百元，拿下口罩也違反傳染病防治條例開罰三千元。
柯文哲說，密錄器對警方來講，是蒐證工具，若當事人對於處罰沒有意見、同意，就過關了，除非徐巧芯對違規停車、傳染病防治條例有意見，她才有權利要求調證據出來看。
柯文哲說，這件事情，對我來講，就是依法行政，該罰就罰。
另外，民進黨立委莊瑞雄今質疑，信義分局以徐姓員警上班時發IG限時動態、內部調查時說謊，記申誡2支，質疑警政署追殺自己弟兄沒肩膀，對於警局記員警申誡一事，柯說，他再問局長看看，怎麼回事？柯說，他還是重申，選舉到了，更要堅守依法行政的底線，這樣才能減少很多麻煩。
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