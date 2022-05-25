影／朱立倫批中央：防疫沒做好 至少要用心救經濟
國民黨主席朱立倫今在中常會上批評政府防疫沒做好，讓此波疫情讓許多民眾深受失去親人、隔離與生活不便的痛苦，尤其現在通膨嚴重，加上疫情讓許多行業蕭條，希望政府能用心救經濟。
朱立倫表示，此波疫情時間會拖很長，會有很多人的死亡，尤其是幼童小孩，讓很多家長都很揪心，國民黨也都有向政府提出具體防疫建議，尤其是疫情時間拖長，很多服務業與產業深受影響，希望政府防疫沒做好，至少要用心救經濟，若加上通膨因素，有百分之六十的民眾對未來通膨感到擔憂，喊話執政黨要未雨綢繆救台灣的經濟與產業。
國民黨今天也在中常會通過提名徵召立委蔣萬安參選台北市長、許淑華參選南投縣長，以及前立委謝國樑參選基隆市長，期待能國民黨在年底打贏選戰。
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