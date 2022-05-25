IPEF未納台灣 藍委：須警惕日後APEC會不會弱化

美國主導的印太經濟架構集團（IPEF）未納入台灣，國民黨立委李貴敏今天表示，讓先前狂吹台灣應可列名創始會員的大內宣完全破功。外交部竟還稱白宮宣布前一天告訴媒體台灣不在內，對台是種「尊重」？這是種什麼心態？唾面自乾嗎？

李貴敏說，政府眼見大內宣破功，改稱雖沒被納入IPEF，但台美將開啟新一輪經貿談判，以及我方可能第二輪加入等；這恐怕只是另一波大內宣的前奏曲。國際經貿組織總是先進先贏。若不能在創始或第一輪加入，讓國內需要率先納入考量或規畫，就等著被侵蝕或任人宰割，甚至淪落到多頭落空的局面。

李貴敏指出，創始成員在規畫時，可透過參與讓組織架構傾向於有利創始會員的產業優勢，以趨利避害。日後更可透過同意權的行使，增加對後加入者的協商談判籌碼。就此，行政機關無論從WTO或CPTPP等的經驗，都深知台灣在後爭逐加入的代價，就是等著妥協入會，或根本入不了會。

李貴敏說，這幾年，民進黨政府不惜與民意為敵，開放萊豬、開放核食，不就是為了加入CPTPP、加入國際組織？但除了一連串的大內宣、大外宣，一些口頭善意，又獲得什麼實質利益、加入了什麼組織？未來繼續炒作議題，又要犧牲些什麼？

李貴敏說，過去國民黨執政時期，為加入國際經濟組織，都會有完整產業利弊評估，即便因為開放的若干條件而使產業受創，也必須從其他產業的優勢與獲利以填補缺口，現在這些專業評估到底有沒有做？還是只要有務虛的大內宣與口號就可以瞞混過關？

其次，李貴敏說，目前IPEF具體規畫與運作雖仍未盡明瞭，但成員既多與台灣加入的APEC重疊，須警惕日後APEC會不會弱化、進而影響台灣透過APEC可以發揮的效益？畢竟，APEC已是台灣目前在國際能見度最高的正式舞台，屆時一旦受影響，又不能加入IPEF跟CPTPP，會不會陷入多頭落空的局面？