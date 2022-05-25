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綠中常會報告高雄防疫經驗 蔡總統關注兒童防疫

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／取自總統府影片
蔡英文總統。圖／取自總統府影片

民進黨中常會今天邀請高雄市醫師公會理事長朱光興、副理事長蔡昌學以「高雄市的防疫模式經驗分享：全人照護・縱橫整合」為題進行專案報告。蔡英文總統輕取報告後表示，大家相當關心的兒童防疫部分，已設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧。

朱光興表示，高雄市針對疫情的相關準備，由市府與基層診所合作，於今年1月就開始實施擴大篩檢，只要市民有一周2次、兩周3次呼吸道症狀，就可到合約診所看診、領取免費快篩試劑。這次輕症者佔多數，其實基層診所就可以擔起重任，不需要到大醫院，高雄啟動基層診所照護計畫，落實輕重症分流，動員基層診所，目前有超過五百診所投入，這是高雄成功的地方。

朱光興也說，高雄市長陳其邁密集找大家開會，參與的成員從醫學中心到區域醫院、基層診所，因此各級醫療機構對於防疫措施及政策執行都有相當程度的瞭解，這也是為什麼當目前有需要的時候，基層醫療診所系統能夠馬上上陣，而在會議過程中，市政府也積極針對基層診所所提出的問題，尋求解決，簡化相關行政程序。

朱光興指出，高雄市啟動一站式服務非常便民，可以讓流程簡化，並且提升效率，做到早期診斷，讓民眾安心。為了方便民眾識別，市府還製作、協助診所懸掛明顯的布條，讓民眾可以一眼識別合作診所，全高雄有23個專責篩檢站，9個小兒確診戶外門診，並設置車來速大型採檢站，讓需要的民眾可以快速獲得相關醫療資源。

蔡總統表示，去年同樣時間，台灣面臨疫情的嚴峻挑戰，感謝當時全體國人同胞團結防疫，政府民間共同努力，才能挺過難關，要再次感謝所有第一線的防疫工作夥伴，無私的奉獻與付出。

蔡總統說，在這波防疫最後的關鍵時刻，中央與地方政府必須共同合作，伴隨著防疫措施的調整，更加需要基層醫療診所的一同投入，互相補位將防疫工作做得更好，也再次拜託大家，請務必配合防疫指引與接種疫苗，提升台灣整體的疫苗覆蓋率。中央和地方齊心防疫，相互配合，一定能度過這波疫情的考驗。

高雄市長 疫情 疫苗

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