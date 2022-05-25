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吳釗燮：北京政經問題壓力日增 恐藉犯台轉移內部焦點

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）視訊專訪，說明中國大陸對台威脅、俄烏戰爭啟示、台灣自我防衛、美國對台支持等議題。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）視訊專訪，說明中國大陸對台威脅、俄烏戰爭啟示、台灣自我防衛、美國對台支持等議題。圖／外交部提供

外交部長吳釗燮近日接受美媒訪問指出，烏克蘭有效發展不對稱戰力，值得借鏡學習，我方也希望與美國進一步討論；吳釗燮並說，美台持續進行「非常高階的安全討論」。

據外交部新聞資料，吳釗燮受訪時表示，中共威權政體對台威脅日益加劇，且中國國內政經問題壓力日增，所以中方藉由犯台轉移內部焦點、尋找替罪羔羊的可能性大幅增加。

吳釗燮20日接受美國「全美公共廣播電台」（NPR）「晨間新聞」主持人英斯基普（Steve Inskeep）視訊專訪，訪談內容於24日播出，NPR網站也刊出專訪報導。

吳釗燮指出，中國政府對外散播美國對台支持會導致台海緊張情勢升高的謬論，但是事實上，中國的戰狼行徑是區域不穩定的來源，而美國協助台灣獲取自我防衛所需裝備，雙方進行定期安全對話及人員技術交流，皆有效嚇阻中國武力犯台的野心。

吳釗燮說，面對中國可能的侵犯，台灣人民會肩負起自我防衛的責任。台灣密切關注烏俄戰爭發展，烏克蘭人民堅決抵抗威權侵略的決心，激勵我國人民保家衛國的意識。烏克蘭除全民防衛能力令人印象深刻，有效發展不對稱戰力也是關鍵優勢，均值得我國借鏡學習。

據NPR刊出的報導，吳釗燮說，台灣企圖避免戰爭，也將維持現狀，不尋求形式上的獨立；但若發生衝突，政府可能會學習烏克蘭對抗俄羅斯的經驗戰術。

吳釗燮表示，台灣內部正嚴重討論烏克蘭戰事，烏克蘭人民非常勇敢，而其成功策略之一就是不對稱戰力，台灣正在學習，也希望與美國進一步討論。

報導寫道，雖然不願談細節，但吳釗燮說，美台一直密切合作，美台持續進行非常高階的安全討論。

吳釗燮 烏克蘭 美國 北京

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