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快篩平台領不到貨 時力批廠商優先高價賣藥局發國難財

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華。圖／陳椒華辦公室提供

時代力量立委陳椒華接獲公部門陳情，許多機關在三、四月向快篩平台下訂單，卻遲遲等不到出貨，廠商理由是被政府徵用，沒貨可出，但卻照常出貨給藥局，陳椒華質疑，廠商是不願出貨給價格低廉的快篩平台，大發國難財，導致平台虛設無用，指揮中心應正視處理，要求廠商盡速履約出貨給公務機關防疫。

陳椒華指出，有中央部會總務單位向她陳情，三、四月向快篩平台下共契單，國產快篩每劑59元、進口每劑95元，卻遲遲等不到出貨，但廠商仍照常出貨給藥局，她並質疑，目前市售快篩每劑180元以下，國產快篩試劑廠商是不願出貨給價格低廉的快篩平台。

陳椒華表示，據台灣銀行統計資料，快篩試劑共同採購平台今年2月21日啟動至5月8日間，中央部會及各縣市機關共下單2320筆，擬採購646.89萬劑，合計採購金額約4.577億元。陳椒華也指出，經詢問負責共同供應契約平台的台灣銀行，稱衛福部在4月20日有發文將疫情升溫列為不可抗力因素，讓廠商可延後交貨，

陳椒華並引述媒體報導質疑，國產快篩試劑大廠泰博5月份出貨量預估可達1300萬劑，6月出貨量可增至2500萬劑，而國家定額徵用約只占泰博快篩產能的25%至30%左右，但快篩平台的立約商卻跟機關說國家徵用導致缺貨，無法供應平台訂單，「理由牽強」，況且4月下旬消息指出國家暫不徵用國產快篩，「所謂的遭國家徵用的理由根本是藉口！」

陳椒華說，國產快篩大廠「受惠」於疫情，近期熱銷獲利屢創新高，但卻發生恐因價格因素遲不履約供應平台訂單的情況，以之前可順利出貨的情況來看，恐怕是廠商後悔簽約價格的成分居多，但卻以國家徵用為藉口，呼籲指揮中心應請廠商落實契約出貨，不能片面找理由延遲交貨，廠商更不該趁機發國難財，該履約就履約。

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