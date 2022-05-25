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陳建仁讚「不簡單的領導人物」 陳時中：是一個鼓勵

聯合報／ 記者楊雅棠陳雨鑫沈能元鄒尚謙／台北即時報導
陳時中表示，呼籲WHA起碼要讓台灣成為觀察員，更要不斷爭取成為會員，因為我們是有貢獻的參與。圖／指揮中心提供
陳時中表示，呼籲WHA起碼要讓台灣成為觀察員，更要不斷爭取成為會員，因為我們是有貢獻的參與。圖／指揮中心提供

前副總統陳建仁網路節目訪問時，談到指揮中心指揮官陳時中的防疫表現時說，陳時中是很好的指揮官，外國記者都覺得他有公信力，是很不簡單的領導人物。今天下午防疫記者會被問及此事，陳時中表示，這樣的一個鼓勵，「我想是鼓勵性質」。

第75屆世界衛生大會（WHA）22日登場，台灣連續六年無法參與WHA會議，世衛代表團長李麗芬指出，已經轉交陳時中親筆寫的抗議信送給WHO世衛組織。

陳時中表示，參與WHA的基本態度是要有實質、貢獻的參與，一再強調「我們需要WHA、WHA也需要我們」，台灣不是純粹受照顧， 我們有一些經驗，包括健保、防疫經驗和公共衛生各方面的努力，醫療方面評比、社會公益包括醫療團對世界的協助，都顯示台灣可以做出一個有貢獻參與的國家。呼籲WHA起碼要讓台灣成為觀察員，更要不斷爭取成為會員，因為我們是有貢獻的參與。

而對於立委葉毓蘭出現症狀一天快篩四次，陳時中則表示，快篩不用一直篩，有症狀又有接觸史建議快篩，如果只有接觸史，則過一兩天再篩，有症狀又沒有接觸史則不一定要篩。「快篩不用常常做，這些都是醫療器材、防疫器材，多用有點浪費」。

對於立委陳玉珍送金門鄉親的快篩未取得國內EUA，陳時中則表示，如果沒有食藥署認證，快篩陽性可能不會承認。

陳時中 快篩陽性 WHA 陳建仁

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