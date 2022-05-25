疫情下業務暴增萬件 駐外館人員爆離職潮

疫情爆發以來實施邊境管制，許多具雙重國籍欲返台國人紛紛向我國駐外館處首次申請我國護照或換發舊護照，持有我國國籍之外籍人士則須申請「特別入境許可」才能入台，申請文件多需經過駐外館處驗證，致使我國駐外館處業務量暴增，僑民因久候不悅，使第一線承辦人員面臨巨大身心壓力，造成多人離職。

立委趙天麟及林昶佐今開記者會建請外交部增派人力並簡化申請流程，以減輕駐外辦事處人員負擔，僑委會也應持續關心僑胞返台情況，協助進行溝通與政策說明。

趙天麟指出，外交部可以研擬簡化申請的辦法，例如新辦護照，其實現在已經開放「探親簽證」，申請流程跟等待時間都比製作新護照簡單、快速許多，在這個非常時期，先鼓勵民眾去申請探親簽證，取代新辦護照。而換發過期的舊護照的部分，僑民只要有我國國民身分，即可以在外館申請「入國證明書」再回台灣辦護照就好。

林昶佐則以視訊方式出席，他建議，外交部跟僑委會去了解、分析旅外國人、僑胞的需求，於增加第一線人員數量的同時，線上諮詢、電話諮詢的人力跟服務也可以視僑胞需求增加，讓僑胞可以不用到現場排隊也可以獲得一樣的諮詢服務。

外交部主任秘書徐儷文說，2020年疫情剛開始，駐洛杉磯辦事處的領務案件申請量為16412件，為全美之冠。隔年則暴增至28115件，一年增加了11693件，前線人員則因疫情與業務繁重等因素紛紛離職，原有14名已熟練業務的領務雇員就有半數離職，新進人員專業能力與經驗不足，影響承辦量能。

徐儷文表示，目前外交部已同意延長該處領務部派新舊人員交接期，本次外派該處之同仁儘早於本年7月1日赴任，另該處已奉調返國之領務組長延後返國，以加速積案清理。同時，外交部將於駐洛杉磯辦事處增補雇員1名專作領務，並且也將專案核撥辦公費以支應聘僱臨時人力及雇員加班費所需之經費。

外交部領事事務局局長葉非比指出，正重新檢視駐洛杉磯辦事處審查作業流程，例如儘量採取當地可直接製發的非晶片護照及入國證明書，並撰擬常見問題案例及注意事項。而雙籍國人如趙委員所說，可申請探親簽證等適當類別的特別入境許可。

他指出，更新業務檢核表以供駐處審核時提升檢核效率，減少問題件反覆補件需求。並且也已更新領務「線上領務課程」講義提供駐處作為相關人員教育訓練用，以強化駐處領務人員，含領務秘書、雇員及支援人力之領務知能，並要求駐外館處充實網頁各項申辦資訊供民眾參用。