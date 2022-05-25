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藍委欲調高農業保險補助 邱議瑩：政府不斷補助不是好事

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗說，要讓大家看清楚，究竟是誰在擋。本報資料照片
國民黨立委曾銘宗說，要讓大家看清楚，究竟是誰在擋。本報資料照片

極端氣候嚴重，農業災損平傳，在野黨立委曾銘宗、謝衣鳳等人提案，考量通膨狀況，建議應取消農業保險保費「第6年起60%」補助上限，因比照前5年的75%，遭執政黨立委反對，認為不應該法案實施一年半就修改；雙方沒有交集，交付院會協商審查；曾銘宗說，要讓大家看清楚，究竟是誰在擋。

農業保險法2020年5月立院三讀通過，2021年1月1日上路，立委提修正案；立法院經濟委員會今天繼續審查「農業保險法第十條條文修正草案」案、「農民退休儲金條例第七條條文修正草案」。

在野黨立委認為，農業保險執行成效不彰，第6年後，政府補貼保費增加15%，從原先的60%增加到75%，對於農委會一年1500億元預算來說，比例很低、負擔不重。

立委曾銘宗說，到底哪個委員、政黨支持農民看得很清楚，農委會也沒強力反對，他表示，口口聲聲說支持農民的要出來反對，假設這是民進黨提出的修正案，就「無擋」通過了啦，認為綠委提出的這些理由，都經不起檢驗，同時更要大家看看，究竟是誰在擋。

立委邱議瑩說，農業保險保費前5年補助75%，第6年起60%補助上限，是當時法案通過想黨協商的內容，現在農業保險法才實施一年半，不應該這麼快就推翻當時協商結論，她要提案的立委曾銘宗不要從台北看農民，「這樣加碼是好的嗎？」

邱議瑩說，應該給農民更多教育，讓農民接受保險觀念，不是政府不斷不斷在補助，對農民不是一件好事。

她表示，當年法案制定時的協商紀錄，結論第2條的共識就是今天討論的內容，當時的內容是「本法實施後5年內以75%為上限，第6年起以60%為上限」，現在時空背景沒有太大變化，她不覺得才實施1年半，又來推翻當時國民黨團的版本結論。

立委陳亭妃表示，這法案才上路一年多就要檢討，不要今天檢討一條明天處理一條，這樣要檢討到什麼時候。每次選舉前就有不斷的意見、方向，不一定對農民好，建議應該要一次處理到位，才是對農民好。

召委謝衣鳳表示，這法案保留送出委員會，到院會進行協商、三讀。會提出修法，是為了讓農委會能提高農業保險及農民年金覆蓋率，不要因為才剛上路1年半就無法繼續討論，認為民進黨就是不想通過國民黨的提案。

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