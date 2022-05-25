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無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

華視懲處獨漏陳雅琳 立委指出1關鍵讓高層無法帶人

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
針對華視跑馬燈誤報天災、共軍襲台等烏龍事件引發社會譁然，已請辭華視代理總經理的陳雅琳就連出席立法院備詢，都還有工作人員隨行整理儀容。本報資料照片
針對華視跑馬燈誤報天災、共軍襲台等烏龍事件引發社會譁然，已請辭華視代理總經理的陳雅琳就連出席立法院備詢，都還有工作人員隨行整理儀容。本報資料照片

華視新聞連續出包，累積到昨日已出錯9次。23日懲處名單出爐，從副台長到副導播、編輯等共懲處18人，卻未懲處現任華視新聞台台長陳雅琳，引發討論。立委萬美玲今日於立院教委會質詢文化部長李永得，認為此一獨漏陳雅琳的處分結果不合理。李永得表示，尊重華視懲處結果，會將外界意見轉達公視董事會。

立委萬美玲質疑，華視一共懲處18人，其中代理副台長蔡明達遭記2大過並免職。她說，陳雅琳雖在4月20日第一次出包後辭去代總經理的職務，但之後繼續出包時，她仍擔任華視新聞台台長迄今。副台長蔡明達遭懲處，台長陳雅琳卻未受懲處，非常不合理。此一懲處會造成華視員工，未來高層恐很難帶人。

萬美玲指出，有華視公評人、台大新聞研究所教授王泰俐日前撰寫華視報告時也提到，陳雅琳身兼多職，台長辦公室「高高在上」等。她希望李永得對此一懲處做評論。

李永得表示，他對華視獎懲委員會的處分必須尊重、不能評論對或錯，但會將外界聲音轉達給董事會。

立委林奕華則指出，華視近年不斷空降高層，許多經理人專業度不夠，希望文化部提醒華視用人回歸專業，杜絕政治酬庸。李永得表示，華視加入公廣集團16年，總計換了10任總經理，平均一任總經理不到2年，異動頻繁對華視營運造成不良影響。

華視 陳雅琳 李永得

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