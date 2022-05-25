批蔡英文外交未獲實質進展 藍智庫：自甘美國小弟

藍營智庫、國家政策研究基金會今邀集學者舉行記者會，針對台灣的國際情勢和外交政策提出看法。國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方指出，台灣和美國已是不平等關係，美國對台予取予求，台灣卻沒得到實質利益，政府應檢討外交政策，不要「自甘美國小弟」。

國家政策研究基金會今舉行「520蔡政府施政總檢討：俄烏戰爭的挑戰 蔡政府準備好了嗎？」，包括前駐紐西蘭代表處大使介文汲、中華戰略前瞻協會理事長李大中、二十一世紀基金會副董事長高思博、淡江大學全球政經系兼任助理教授施威全等人都出席。

林郁方表示，民進黨政府的外交政策讓台美形同陷入不平等的關係，不管是被美國指定的軍購反覆、或是美國議員來台對總統蔡英文當面「強銷」波音飛機，都可看出台灣過度依賴美國。

林郁方進一步批評，更糟的是，被美國當小弟後，台灣仍然斷交了七個國家，美國主導的IPEF(印太經濟架構)拒台灣於門外，另在中國與美國對抗中，也加深台灣的戰爭風險，呼籲民進黨對外交「要更務實」，對美要思考國家利益和對等尊嚴。

介文汲也以外交工作觀點分析指出，外交的本質是讓國家和週邊處於安全、和平及穩定的狀態，但蔡政府外交的結果，是把台灣推向區域衝突的前緣、台海軍事衝突可能性大增，完全不符合外交目的。

介文汲表示，在國際組織參與上台灣也未獲實質進展，幾乎只成政治內銷的口號，例如以往台灣能到WHA(世界衛生大會)擔任觀察員，民航局長也能獲邀參加國際民航組織年會，但現在都無法參與，更別提其他國際經貿協定如CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)、台美雙邊貿易協定、台日FTA、台歐盟投資協定等都原地踏步。

施威全則表示，談到參與國際組織或其他台灣實質利益時，美國往往表現出口惠實不至，就像傳早安貼圖問候「只是敷衍」。施威全指出，台灣不能只是當美國的「工具人」，應重新思考在中、美兩大國間如何左右逢源，當我國和任何一方有深度討論時，都會引起另一方重視，才能符合台灣的利益。

高思博也提出看法，許多人認為，如中國大陸對台採取軍事行動，美國會軍事干預，但重點應是台灣自主決定的空間，兩岸的和戰決定不應該是完全掌握在大國手裡，所以兩岸政策應該要在和、戰兩手中獲得平衡。

李大中也提醒，親美是必然，但不必要一定要抗中，他認為中美雙方爭鬥的越激烈，台灣捲入漩渦、受害的可能性也越高。