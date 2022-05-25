影/何博文要侯向陳時中說聲謝謝 侯友宜：中央不聽我話

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聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，他早提了全民戴口罩、入境普篩，中央都很晚才執行，讓民眾痛苦拖得更久。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，他早提了全民戴口罩、入境普篩，中央都很晚才執行，讓民眾痛苦拖得更久。記者張睿廷／攝影

新北市議會今日總質詢，新北市議員何博文認為要求新北市長侯友宜對近2年確診的市民說聲「歹勢，辛苦了」，並向衛福部長陳時中說聲「謝謝」。侯友宜回應，追根究柢，如果中央將境外堵住，境內就沒有感染，而且他還提了全民戴口罩、入境普篩，中央都很晚才執行，讓民眾痛苦拖得更久，這誰要負責？是「中央」。

何博文說，去年疫情爆發傳到新北，不管中央還是地方，第一線都相當辛苦，在這段期間，中央給新北許多幫助，希望侯友宜能更傳遞正面能量，並問侯，是否願意對陳時中「道謝」。

侯友宜表示，他就向中央建議入境普篩，如果當時聽他的，入境普篩，阻絕境外，「有沒有做？有沒有？有啊」，如果能早點做，就不用那麼多人在後面收尾，另外像口罩不足的問題也是，如果當初中央聽他的話，就不會有這些事情了。

何博文又說，侯友宜遺傳到前總統馬英九任何事「都是They的錯」，才使新北成為破口，讓人民受到災害，現在是不是聽侯友宜講的就對了？

侯友宜回應，阻絕境外擋住疫情，就不會有現在這種事，包括疫苗不夠、口罩不夠等問題，他都有提早反映，但中央等到一群人染疫了才來做，一堆人在收尾，這些也都是聽新北市專家的建議。

新北市長 侯友宜 口罩

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