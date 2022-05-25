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鄧振中、戴琪數周後再會談 外交部透露地點在華府

聯合報／ 記者張加／即時報導
行政院政務委員鄧振中（左）近日赴泰國參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，期間與美國貿易代表戴琪會晤。圖／取自美國貿易代表辦公室發言人霍奇（Adam Hodge）推特
行政院政務委員鄧振中（左）近日赴泰國參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，期間與美國貿易代表戴琪會晤。圖／取自美國貿易代表辦公室發言人霍奇（Adam Hodge）推特

行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪日前在泰國會晤，並預告數周後再談，外交部政務次長田中光今在立法院透露，已在準備相關會議，地點在美國華府。

美國總統拜登23日在日本宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），首輪名單未納台灣，在架構成立前，鄧振中與戴琪（Katherine Tai）20日在APEC貿易部長會議期間舉行雙邊會談，雙方指示各自團隊尋求能深化美台貿易投資關係的具體作法，並預計幾周後再次會面。

民進黨立委王定宇今在立法院外交及國防委員會質詢，問外交部是否在準備鄧振中與戴琪幾周內要開的會議，田中光回說，已經有了；王定宇再問，地點在哪？田中光說，華府。至於是否有議程、會不會簽署任何文件，田中光都以「不便講」回應。

王定宇接著問，美方是否要用台美間深化的架構，取代IPEF沒有邀請台灣的遺憾？若如此，我方應向美方表達「很深、很深的遺憾」。

王定宇又說，台美關係非常重要也非常好，但若美方試圖以台美關係深化來移轉、彌補、替代IPEF沒有台灣的話，「我們對台美關係會投下非常、非常、非常重的遺憾」。

王定宇建議召委針對台灣參與IPEF安排秘密報告，才能讓外委會立委知道台美在此事上存在的歧異，第二輪是否納入台灣等。

王定宇說，「堅若磐石是要建立在事實上，不是口號上，我很少對美國關係講比較重的話，但這件事情很重要。」

外委會召委、民進黨立委羅致政表示，他會考慮安排外交部長吳釗燮秘密報告。

民眾黨立委邱臣遠則呼籲，政府應誠實面對台美關係真相，不能只有大內宣，吹噓台美關係，更不該把監督外交工作看成是看衰台灣；邱臣遠並要求外交部妥善評估台灣加入IPEF影響，以及納入第二輪的可能性。

王定宇 台美關係 IPEF

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