外交部稱美預告台未納IPEF為「尊重」綠委：無法接受

美國總統拜登宣布成立「印太經濟架構」（IPEF）首輪名單未納台灣，外交部政務次長田中光今在立院答詢坦言，看報才知道；田中光並稱，白宮國安顧問蘇利文在拜登宣布前一天告訴媒體台灣不在內，對台是種「尊重」，民進黨立委羅致政直說，無法接受外交部認為這是「尊重」。

立法院外交及國防委員會今繼續審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案、國軍退除役官兵輔導委員會主管預算凍結案等5案；許多立委向外交部詢問拜登亞洲行對台發言、IPEF首輪未納台灣等議題。

拜登23日在日本宣布成立IPEF，蘇利文前一日在搭機前往日本途中向隨團媒體進行簡報時證實，台灣不在IPEF首輪參與名單。當時，我外交部回應，對於我國未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾。

國民黨立委溫玉霞今質詢，台灣未被納入IPEF，是意料中還是意料之外？田中光說，這次蘇利文（Jake Sullivan）事先講出來台灣可能不在首輪，符合台美之間「不要有意外」的默契，所以蘇利文這次先提出台灣不在首輪IPEF內，「這個是給台灣一種尊重」。

之後民進黨立委羅執政質詢，直問田中光稱蘇利文給台灣一種尊重，是什麼意思？田中光解釋，因為台美過去有默契「無意外」，這次不將台灣列入首輪，在拜登宣布前，他（指蘇利文）先說出，「我覺得是一種尊重」。

羅致政追問田中光，是否跟他一樣，看了報紙報導蘇利文對媒體的說法才知道此事，還是之前就知道？田中光回說，「我是看了報紙」。羅致政再問，部長吳釗燮何時知道？田中光則說，無法回答此問題。

羅致政表示，田中光今天代表外交部到立法院，卻無法代表外交部回答，這說不過去；羅再問，若看到媒體報導才知道，怎會不是意外呢？田中光再回，「至少他在公布以前先講了。」

羅致政說，「你要這樣唾面自乾我也認了。」羅致政問，「你講尊重這種字眼，這是外交部的看法還是你個人的看法？」田中光稱是個人看法。

羅致政最後向田中光說，次長代表外交部，沒有所謂個人的説法；而田提到「尊重」，他是沒辦法接受的。