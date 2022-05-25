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公視、華視董事長1人兼任？李永得：重大需討論的問題

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
公視基金會舉行董事長交接，新任第七屆董事長胡元輝（左起）、文化部長李永得、第六屆董事長陳郁秀。圖／公視提供
公視基金會舉行董事長交接，新任第七屆董事長胡元輝（左起）、文化部長李永得、第六屆董事長陳郁秀。圖／公視提供

華視16年前進入公廣集團之後，歷屆董事長皆由公視董事長兼任。公視基金會董事會上周選出胡元輝為董事長，他在會後表示，希望依循慣例兼任華視董事長。立委張廖萬堅今天在立院質詢文化部長李永得對公視董事長兼任華視的看法，李永得說，兼任是把所有權力集中在公視基金會，他16年前便不大贊成，如今也認為是「重大需要討論的問題」。

李永得表示，公廣集團未來的方向，「要朝向分立又有聯合」，但現在是把所有權力集中在公視基金會。李永得曾任公視總經理，16年前媒改社詢問他此一議題，他便不大贊成。

李永得表示，現在的方式是中央集權，「公共的東西如果中央集權便缺發公共性、要公共必須分治」。從公司和機構的治理來說，充分授權才有公共性。以南韓的MBC公共電視台為例，MBC便是兩個基金會用商業方式去營運，但營利不歸股東、而是回歸公司提升公司和員工的品質。

張廖萬堅表示，華視的調查報告今天出來，認為華視頻出包的關鍵問題是華視組織不明，「不公不民，不能拖著不解決?」李永得表示，他在公視董事會交接時便說明，華視相關問題是這屆董事會的重要問題。

華視 公視 李永得

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