施明德：促轉會所謂「平反」結論 對不起當代人良知

促轉會日前公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案等，撤銷施明德、林義雄、范政祐3人刑事有罪判決。施明德在臉書表示，如果在白色恐怖時代裡為國家付出的犧牲與血淚，還需要被當今的促轉會在法律上重新定義、平反，那麼是否對促轉會而言，一整個白色恐怖時代「反抗」的「正當性」都需要他們審核？

施明德說，促轉會針對白色恐怖時代的刑法案件，依據中華民國憲法所做的所謂調查，及其所達到的所謂「平反」的結論，既對不起過去白色恐怖時代裡的眾多犧牲，也對不起當代人的良知。這是一個邪惡的做法，否定了苦難的一代人所有的犧牲，與其行為的高貴性與正當性，令人痛心。

施明德表示，白色恐怖是一個暴政的時代，是一個喪盡天良的時代，任誰都有可能被當時的國民黨政權逮補、刑求、逼供、判刑、槍決，是在這個「恐怖與不義」的前提底下，著手實施反抗政府計畫。自己的行為、同案的行為、以及所有難友的行為，在那個時代，有絕對的正當性，這更是一個不義的時代所「需要」的，「我們只是回應了自己良心的呼喚，我們是政治良心犯」。

施明德指出，自己一生坐牢25年，當然在牢獄中結識了許多政治良心死刑犯，他們為這個國家付出生命，他們的反抗有完全的正當性，而今天這個全然純粹的正當性，卻需要受到促轉會的審核、檢驗。

施明德說，自己一輩子都清楚明白自己為何犧牲，如果兩蔣政權不是暴力、專制、邪惡，也不會需要為良心坐牢，這點不用別人告訴他，也不用別人替他證明。